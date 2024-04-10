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Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России

Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России - 10.04.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России

Госдума приняла к сведению годовой отчет Центробанка РФ за 2023 год и дала регулятору ряд рекомендаций. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:06+0300

2024-04-10T15:06+0300

2024-04-10T15:07+0300

банк россии

госдума

годовой отчет эльвиры набиуллиной

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению годовой отчет Центробанка РФ за 2023 год и дала регулятору ряд рекомендаций. Отчет включает в себя информацию о деятельности Банка России, анализ состояния экономики РФ, в том числе финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ. Эта отчетность подтверждена Счетной палатой РФ и аудиторскими компаниями "Финэкспертиза" и "Центр аудиторских технологий и решений". Доходы Банка России за 2023 год составили 859,295 миллиарда рублей, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка. До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, а в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей. Госдума по итогам обсуждения отчета рекомендовала ЦБ в дальнейшем "проводить денежно-кредитную политику, направленную на поддержание ценовой стабильности, в том числе на формирование условий для сбалансированного и устойчивого экономического роста, с учетом сохраняющегося санкционного давления и происходящей структурной трансформации российской экономики". При разработке основных направлений развития финансового рынка РФ и других стратегических документов Банку России предложено "учитывать потребности структурной трансформации российской экономики в условиях длительного периода действия санкций". Госдума также рекомендовала ЦБ "не допускать образование структурных дисбалансов на финансовом рынке, в том числе на ипотечном рынке и рынке потребительского кредитования, принимать меры по ограничению чрезмерной закредитованности граждан". Кроме того, Центробанку предложено продолжить развитие платформы цифрового рубля и "способствовать развитию сотрудничества с центральными (национальными) банками дружественных стран в целях установления взаимодействия национальных цифровых валют". Необходимо продолжить создание системы международных расчетов и трансграничных переводов в нацвалютах, интеграцию с расчетными инфраструктурами и депозитариями дружественных стран, отмечает Госдума. Банку России также предложено продолжить развивать российскую платежную инфраструктуру, в том числе систему безналичных расчетов, включая использование платежных карт "Мир" и сервисов быстрых платежей. Госдума предлагает ЦБ совместно с правительством РФ проработать меры по повышению эффективности использования механизма таксономии при реализации проектов, обеспечивающих технологический суверенитет страны; продолжать мониторинг влияния санкций на экономику РФ и при необходимости оперативно разрабатывать меры поддержки участников финрынка. Депутаты рекомендуют разработать механизмы поддержки первичного размещения акций российских высокотехнологичных компаний, а также внедрить "особые банковские продукты, обеспечивающие гарантированный доход по вкладам в банках для малообеспеченных граждан".

https://1prime.ru/20240410/bednost-847264534.html

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госдума, годовой отчет эльвиры набиуллиной