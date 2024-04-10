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Глава Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о будущем Крыма

Глава Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о будущем Крыма - 10.04.2024, ПРАЙМ

Глава Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о будущем Крыма

Принимать решение о захвате Крыма будет только Владимир Зеленский, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Комитете по делам вооруженных сил Сената | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T17:06+0300

2024-04-10T17:06+0300

2024-04-10T17:07+0300

политика

крым

ллойд остин

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Принимать решение о захвате Крыма будет только Владимир Зеленский, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Он также отметил, что Киев якобы способен победить Россию, но только в части сохранения своего суверенитета. Об этом сообщает "Телеграф".Отвечая на вопрос сенатора США от Республиканской партии Эрика Шмитта о том, должна ли Украина взять под контроль Крымский полуостров, глава Пентагона ответил, что окончательное решение будет принимать президент Зеленский.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В плане того, как ситуация будет развиваться в перспективе, я бы не захотел строить предсказания насчет того, какие решения примет президент Зеленский", — заявил Остин и добавил, что для него Крым является частью Украины.Шмитт, в свою очередь, сказал, что считает такой ответ "карт-бланшем на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной". "Отсюда и скептицизм. Вот я не стал голосовать за дополнительный пакет помощи (Украине — ред), потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа еще не определена", — пояснил он.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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крым, ллойд остин, владимир зеленский