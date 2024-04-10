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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на полметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на полметра - 10.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на полметра
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь почти на 50 сантиметров. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы города Алексей Кудинов. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T06:27+0300
2024-04-10T06:27+0300
2024-04-10T06:35+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь почти на 50 сантиметров. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы города Алексей Кудинов. "Ночь прошла неспокойно, .. уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров", - заявил Кудинов.Также он сообщил, что за минувшую ночь в Оренбурге подтопило свыше 300 домовладений."За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений, мы продолжаем оказывать помощь жителям города Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать", - сказал замглавы города.Из подтопленных районов, как отметил Кудинов, за ночь вывезли десять жителей.Вместе с тем Кудинов предупредил, что в ближайшее время в Оренбурге может затопить еще порядка 200 частных домовладений."В данный момент (затопит - прим. ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал замглавы города.
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россия, оренбург, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, паводок
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на полметра
Власти: уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 см
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь почти на 50 сантиметров. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы города Алексей Кудинов.
"Ночь прошла неспокойно, .. уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров", - заявил Кудинов.
Также он сообщил, что за минувшую ночь в Оренбурге подтопило свыше 300 домовладений.
"За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений, мы продолжаем оказывать помощь жителям города Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать", - сказал замглавы города.
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку
Из подтопленных районов, как отметил Кудинов, за ночь вывезли десять жителей.
Вместе с тем Кудинов предупредил, что в ближайшее время в Оренбурге может затопить еще порядка 200 частных домовладений.
"В данный момент (затопит - прим. ред.) все те же микрорайоны, вода будет прибавлять в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, затопит еще около 200 частных домовладений", - сказал замглавы города.