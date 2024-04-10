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Уровень воды в Тоболе в селе Звериноголовское вырос за ночь на 21 см

Уровень воды в Тоболе в селе Звериноголовское вырос за ночь на 21 см - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Тоболе в селе Звериноголовское вырос за ночь на 21 см

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области повысился за ночь на 21 сантиметр, до 933 сантиметров, сообщают власти округа. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T06:46+0300

2024-04-10T06:46+0300

2024-04-10T06:48+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области повысился за ночь на 21 сантиметр, до 933 сантиметров, сообщают власти округа. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру вторника составлял 912 сантиметров, что превышало отметку "неблагоприятное явление". "Уровень воды в реке Тобол в районе с. Звериноголовское на 8.00 часов 10.04 2024 г составляет 933 сантиметра", - говорится в сообщении администрации муниципального округа в Telegram-канале. Губернатор области с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

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курганская область

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россия, курганская область, паводок