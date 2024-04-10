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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см - 10.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро 10 апреля составил 357 сантиметров (над "нулем поста"). В течение суток он повысился на 23 сантиметра, сообщила... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T06:53+0300
2024-04-10T06:57+0300
происшествия
россия
курганская область
паводок
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро 10 апреля составил 357 сантиметров (над "нулем поста"). В течение суток он повысился на 23 сантиметра, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8.00 часов 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки +23 сантиметра", - указывается в сообщении пресс-службы. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Как сообщается, существует угроза подтопления для более 60 населенных пунктов. По прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области подтопление угрожает 62 населенным пунктам, 4300 домам, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация граждан началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника было эвакуировано 571 человек. По состоянию на 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один низководный мост.
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россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
06:53 10.04.2024 (обновлено: 06:57 10.04.2024)
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см

Власти: уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки повысился на 23 см - до 357 см

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро 10 апреля составил 357 сантиметров (над "нулем поста"). В течение суток он повысился на 23 сантиметра, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8.00 часов 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки +23 сантиметра", - указывается в сообщении пресс-службы.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Как сообщается, существует угроза подтопления для более 60 населенных пунктов.
По прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области подтопление угрожает 62 населенным пунктам, 4300 домам, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
В Оренбургской области затопило свыше десяти тысяч домов
7 апреля, 21:59
Превентивная эвакуация граждан началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника было эвакуировано 571 человек. По состоянию на 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один низководный мост.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьпаводок
 
 
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