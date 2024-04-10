https://1prime.ru/20240410/pavodok-847246646.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро 10 апреля составил 357 сантиметров (над "нулем поста"). В течение суток он повысился на 23 сантиметра, сообщила... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T06:53+0300

2024-04-10T06:53+0300

2024-04-10T06:57+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро 10 апреля составил 357 сантиметров (над "нулем поста"). В течение суток он повысился на 23 сантиметра, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8.00 часов 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки +23 сантиметра", - указывается в сообщении пресс-службы. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Как сообщается, существует угроза подтопления для более 60 населенных пунктов. По прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области подтопление угрожает 62 населенным пунктам, 4300 домам, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация граждан началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника было эвакуировано 571 человек. По состоянию на 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автодорог и один низководный мост.

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курганская область

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россия, курганская область, паводок