https://1prime.ru/20240410/pavodok-847246799.html
Жителей Тюменской области призывают готовиться к эвакуации
Жителей Тюменской области призывают готовиться к эвакуации - 10.04.2024, ПРАЙМ
Жителей Тюменской области призывают готовиться к эвакуации
Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T07:02+0300
2024-04-10T07:02+0300
2024-04-10T07:02+0300
происшествия
россия
тюменская область
эвакуация
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/76669/47/766694716_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_fb1a6e0fc5b47863da09f1904ec341a6.jpg
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона. "Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации. В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий… Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности", – указано в сообщении. В регионе с 9 апреля запущено sms-оповещение населения о режиме ЧС из-за паводка, в котором сообщается об угрозе затопления территорий населенных пунктов, гражданам советуют соблюдать спокойствие, а при необходимости - обращаться в службу спасения по номеру "112". В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе". Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
https://1prime.ru/20240410/pavodok-847246210.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76669/47/766694716_124:0:1376:939_1920x0_80_0_0_f3454742133a76275284b3cbd9dd5929.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, эвакуация, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, эвакуация, паводок
Жителей Тюменской области призывают готовиться к эвакуации
Жителей Тюменской области готовят к эвакуации из зоны возможного подтопления
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона.
"Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации. В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий… Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности", – указано в сообщении.
В регионе с 9 апреля запущено sms-оповещение населения о режиме ЧС из-за паводка, в котором сообщается об угрозе затопления территорий населенных пунктов, гражданам советуют соблюдать спокойствие, а при необходимости - обращаться в службу спасения по номеру "112".
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе".
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на полметра
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.