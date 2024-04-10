https://1prime.ru/20240410/pavodok-847258358.html
Глава Минстроя назвал размер компенсации потерявшим жилье жителям Оренбужья
Глава Минстроя назвал размер компенсации потерявшим жилье жителям Оренбужья - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава Минстроя назвал размер компенсации потерявшим жилье жителям Оренбужья
Потерявшие из-за паводка жилье дители Оренбургской области получат компенсации в виде сертификатов на на покупку новой недвижимости из расчета текущей стоимости | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:05+0300
2024-04-10T12:05+0300
2024-04-10T12:05+0300
происшествия
паводок
ирек файзуллин
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ОРСК (Оренбургская область), - 10 апр - ПРАЙМ. Потерявшие из-за паводка жилье дители Оренбургской области получат компенсации в виде сертификатов на на покупку новой недвижимости из расчета текущей стоимости по данным Минстроя. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин."Если полностью... то тогда сертификат из расчета 68,7 – текущая стоимость по Минстрою. Возможно, цена изменится, пока процедуры все пройдут. Это при полной утрате", - заявил министр на совещании в Орске.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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паводок, ирек файзуллин, минстрой рф
Происшествия, паводок, Ирек Файзуллин, Минстрой РФ
Глава Минстроя назвал размер компенсации потерявшим жилье жителям Оренбужья
Файзуллин назвал размер компенсации жителям Оренбужья, потерявшим жилье из-за паводка
ОРСК (Оренбургская область), - 10 апр - ПРАЙМ. Потерявшие из-за паводка жилье дители Оренбургской области получат компенсации в виде сертификатов на на покупку новой недвижимости из расчета текущей стоимости по данным Минстроя. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Если полностью... то тогда сертификат из расчета 68,7 – текущая стоимость по Минстрою. Возможно, цена изменится, пока процедуры все пройдут. Это при полной утрате", - заявил министр на совещании в Орске.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые высокие отметки