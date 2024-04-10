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Уровень Урала у Оренбурга побил рекорд

Уровень Урала у Оренбурга побил рекорд - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень Урала у Оренбурга побил рекорд

Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, отметило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T21:53+0300

2024-04-10T21:53+0300

2024-04-10T21:55+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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ОРЕНБУРГ, 10 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, отметило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее в областном гидрометцентре сообщили, что уровень Урала 10 апреля вырос на 44 сантиметра, до 10,22 метра. "В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство", — указывается в публикации.Региональное правительство сообщило, что за сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах.Также отмечается, что на вечер 10 апреля остается подтоплено 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях – в 85 населенных пунктах и 34 СНТ.Эвакуировано около 7,5 тысячи человек, включая почти две тысячи детей, указали власти региона.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

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оренбургская область

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оренбургская область, паводок