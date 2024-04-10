Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240410/pensii-847263498.html
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий - 10.04.2024, ПРАЙМ
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает в среду общественный вещатель... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:09+0300
2024-04-10T13:10+0300
финляндия
финансы
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_81c06fccb943e27107bb45bbb958aab5.jpg
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает в среду общественный вещатель Yle. В начале апреля в интервью газете Iltalehti она уже заявляла о необходимости поднять пенсионный возраст и сократить размер пенсий. Пурра считает сокращение трудовых пенсий неизбежным в рамках правительственного пакета мер жёсткой экономии. "Невозможно достичь желаемого результата без внесения изменений в пенсионную систему", - цитирует министра Yle, отмечая, что это заявление было сделано для газеты Helsingin Sanomat. По словам министра, правительство планирует рассмотреть этот вопрос на следующей неделе. Она не уточнила, как сокращение пенсий будет реализовано и о какой сумме идёт речь. В Финляндии трудовые пенсии выплачиваются на сумму около 36 миллиардов евро в год, на долю государства приходится чуть более 5 миллиардов из этой суммы. По данным Yle, на следующей неделе правительство обсудит дополнительные меры по корректировке статей бюджета на общую сумму около 3 миллиардов евро, из которых сокращения составят около 2 миллиардов, но информации о том, какие статьи попадут под сокращение, пока нет. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, а также в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Правительство Финляндии планирует реформы на рынке труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Эти планы привели к многочисленным забастовкам профсоюзов страны, которые только за последние пару месяцев нанесли экономике ущерб на минимум два миллиарда евро. Сама же финская экономика, по данным центробанка страны, находится в рецессии. Её рост прогнозируют в 2025 году.
https://1prime.ru/20240408/pensii-847188523.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1d0ad7078ce7a736c086bfe59f59dd50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, финансы, пенсии
ФИНЛЯНДИЯ, Финансы, Пенсии
13:09 10.04.2024 (обновлено: 13:10 10.04.2024)
 
Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий

Yle: министр финансов Финляндии заявила о неизбежном сокращении пенсий

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает в среду общественный вещатель Yle.
В начале апреля в интервью газете Iltalehti она уже заявляла о необходимости поднять пенсионный возраст и сократить размер пенсий.
Пурра считает сокращение трудовых пенсий неизбежным в рамках правительственного пакета мер жёсткой экономии. "Невозможно достичь желаемого результата без внесения изменений в пенсионную систему", - цитирует министра Yle, отмечая, что это заявление было сделано для газеты Helsingin Sanomat. По словам министра, правительство планирует рассмотреть этот вопрос на следующей неделе. Она не уточнила, как сокращение пенсий будет реализовано и о какой сумме идёт речь.
В Финляндии трудовые пенсии выплачиваются на сумму около 36 миллиардов евро в год, на долю государства приходится чуть более 5 миллиардов из этой суммы. По данным Yle, на следующей неделе правительство обсудит дополнительные меры по корректировке статей бюджета на общую сумму около 3 миллиардов евро, из которых сокращения составят около 2 миллиардов, но информации о том, какие статьи попадут под сокращение, пока нет.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
В новых регионах России пенсии будут выплачивать по-особому
8 апреля, 14:28
В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, а также в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет.
Правительство Финляндии планирует реформы на рынке труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Эти планы привели к многочисленным забастовкам профсоюзов страны, которые только за последние пару месяцев нанесли экономике ущерб на минимум два миллиарда евро. Сама же финская экономика, по данным центробанка страны, находится в рецессии. Её рост прогнозируют в 2025 году.
 
ФИНЛЯНДИЯФинансыПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала