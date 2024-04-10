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Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий

Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий - 10.04.2024, ПРАЙМ

Финнов предупредили о неизбежном сокращении пенсий

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает в среду общественный вещатель... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:09+0300

2024-04-10T13:09+0300

2024-04-10T13:10+0300

финляндия

финансы

пенсии

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственных мер экономии, сообщает в среду общественный вещатель Yle. В начале апреля в интервью газете Iltalehti она уже заявляла о необходимости поднять пенсионный возраст и сократить размер пенсий. Пурра считает сокращение трудовых пенсий неизбежным в рамках правительственного пакета мер жёсткой экономии. "Невозможно достичь желаемого результата без внесения изменений в пенсионную систему", - цитирует министра Yle, отмечая, что это заявление было сделано для газеты Helsingin Sanomat. По словам министра, правительство планирует рассмотреть этот вопрос на следующей неделе. Она не уточнила, как сокращение пенсий будет реализовано и о какой сумме идёт речь. В Финляндии трудовые пенсии выплачиваются на сумму около 36 миллиардов евро в год, на долю государства приходится чуть более 5 миллиардов из этой суммы. По данным Yle, на следующей неделе правительство обсудит дополнительные меры по корректировке статей бюджета на общую сумму около 3 миллиардов евро, из которых сокращения составят около 2 миллиардов, но информации о том, какие статьи попадут под сокращение, пока нет. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы, а также в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Правительство Финляндии планирует реформы на рынке труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховые взносы, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. Эти планы привели к многочисленным забастовкам профсоюзов страны, которые только за последние пару месяцев нанесли экономике ущерб на минимум два миллиарда евро. Сама же финская экономика, по данным центробанка страны, находится в рецессии. Её рост прогнозируют в 2025 году.

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финляндия, финансы, пенсии