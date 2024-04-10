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Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах - 10.04.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах
Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:22+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков."Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Министр добавил, что помимо пенсий назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.По его словам, смена системы назначений пособий на российскую займет больше времени, так как не везде еще готова инфраструктура.Ранее власти одобрили особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов.
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пенсии, новые регионы рф
Кабмин, Пенсии, новые регионы РФ
14:22 10.04.2024 (обновлено: 14:32 10.04.2024)
 
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах

Котяков: российская пенсия назначена 1,4 миллиона человек в новых регионах России

© Фотобанк Московской области Удостоверение Ветерана Труда
Удостоверение Ветерана Труда
© Фотобанк Московской области
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
"Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Министр добавил, что помимо пенсий назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.
По его словам, смена системы назначений пособий на российскую займет больше времени, так как не везде еще готова инфраструктура.
Ранее власти одобрили особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов.
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