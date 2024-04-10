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Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах

Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах - 10.04.2024, ПРАЙМ

Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах

Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:22+0300

2024-04-10T14:22+0300

2024-04-10T14:32+0300

кабмин

пенсии

новые регионы рф

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков."Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Министр добавил, что помимо пенсий назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.По его словам, смена системы назначений пособий на российскую займет больше времени, так как не везде еще готова инфраструктура.Ранее власти одобрили особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов.

https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html

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пенсии, новые регионы рф