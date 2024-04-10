https://1prime.ru/20240410/pensiya-847267656.html
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах - 10.04.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах
Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:22+0300
2024-04-10T14:22+0300
2024-04-10T14:32+0300
кабмин
пенсии
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_65be716c9f81d48e9f61c0b224b2f33d.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков."Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Министр добавил, что помимо пенсий назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.По его словам, смена системы назначений пособий на российскую займет больше времени, так как не везде еще готова инфраструктура.Ранее власти одобрили особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов.
https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_cb36e3a6d09e4a311cb90fca1e489e2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, новые регионы рф
Кабмин, Пенсии, новые регионы РФ
Котяков назвал число людей, которые получили пенсию в новых регионах
Котяков: российская пенсия назначена 1,4 миллиона человек в новых регионах России
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пенсионные выплаты получили уже 1,4 миллиона россиян в новых регионах России с 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
"Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", — отметил Котяков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Министр добавил, что помимо пенсий назначили 247 тысяч выплат единого пособия на детей и беременных женщин.
По его словам, смена системы назначений пособий на российскую займет больше времени, так как не везде еще готова инфраструктура.
Ранее власти одобрили особенности пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов.
В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию