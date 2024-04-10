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ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей - 10.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей
ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей
ЦБ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НА ПЛАТЕЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ - НАБИУЛЛИНА | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:45+0300
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ЦБ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НА ПЛАТЕЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ - НАБИУЛЛИНАОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫ, НО ИХ НАДО РАССМАТРИВАТЬ КАК КРАЙНИЕ МЕРЫ - НАБИУЛЛИНАНовость дополняется
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Банк России, Эльвира Набиуллина, платежи, санкции против РФ
13:45 10.04.2024
 

ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей

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Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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