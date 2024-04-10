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ВМС Швеции обвинили Россию в помехах GPS, пишут СМИ

ВМС Швеции обвинили Россию в помехах GPS, пишут СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

ВМС Швеции обвинили Россию в помехах GPS, пишут СМИ

Швеция, вступив в НАТО, уже потребовала у альянса защитить ее от якобы имеющих место действий со стороны России. Глава ВМС Швеции, контр-адмирал Ева Скуг Хаслум | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T10:35+0300

2024-04-10T10:35+0300

2024-04-10T10:43+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Швеция, вступив в НАТО, уже потребовала у альянса защитить ее от якобы имеющих место действий со стороны России. Глава ВМС Швеции, контр-адмирал Ева Скуг Хаслум обвинила Россию во вмешательстве в работу системы GPS в Балтийском море и потребовала действий со стороны альянса. Об этом пишет издание Defense One. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем сообщил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружили на восточном фланге НАТО. Он рассказал, что сбой выявили на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Эти страны выпустили комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. "Месяцы перехвата Россией GPS-приемников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пора действовать", — процитировало издание заявление Хаслум. При этом она не привела никаких доказательств причастности Москвы. По мнению Defense One, одним из последствий проблем с GPS стал рост числа судов, отключающих свою систему автоматической идентификации и это затрудняет определение их происхождения и причины их нахождения в Балтийском море.

https://1prime.ru/20240410/svo-847250277.html

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нато, gps