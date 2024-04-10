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Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая

Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая - 10.04.2024, ПРАЙМ

Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая

Основа для производства современного бездымного пороха – нитроцеллюлоза, которую обычно получают путем химической обработки хлопка. Причем самым ценным при... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T08:08+0300

2024-04-10T08:08+0300

2024-04-10T08:08+0300

вооружения

мнения аналитиков

европа

китай

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основа для производства современного бездымного пороха – нитроцеллюлоза, которую обычно получают путем химической обработки хлопка. Причем самым ценным при производстве пороха является хлопок, собранный вручную. Крупнейшие заводы по производству нитроцеллюлозы располагаются в Европе, США и Китае.Но если в США и Китае достаточно своей сырьевой базы для синтеза пироксилина – нитроцеллюлозы, используемой в производстве боеприпасов, то Европа зависима от поставщиков хлопковой целлюлозы, которая производится из хлопкового линта – коротких волокон, так называемого пуха, остающегося на семенах хлопка после отделения длинных волокон.Недавно ведущие европейские производители оружия - Saab и Rheinmetall - заявили о чрезмерной зависимости от китайской хлопковой целлюлозы. И правда: крупнейший экспортер этого сырья - Китай, он занимает почти половину мирового рынка данной продукции, четверть рынка принадлежит США, примерно по 10 процентов у Испании и Узбекистана. То есть, если Китай по геополитическим мотивам задержит или вообще остановит поставки хлопковой целлюлозы в Европу, европейским производителям придется довольствоваться целлюлозой американского и испанского производства, которая дороже аналогичной китайской. Есть еще вариант использовать узбекскую целлюлозу. Еще один выход для европейских производителей оружия - развитие у себя производства хлопковой целлюлозы, и тут важно рассмотреть рынок хлопкового линта. Крупнейшие экспортеры - Турция, Бразилия, США, ЮАР, и Индия. Европа, несмотря на порой сложные отношения, может рассчитывать на поставки хлопкового линта из Турции. Европейские производители вооружения также могут рассмотреть обычный хлопок. После взлета в 2022 году цены на него вернулись к уровню конца 2021-го. А что Россия? Наша страна не только вдвое увеличила закупки нитроцеллюлозы, в том числе из США, Турции, Китая и Тайваня, но и нашла один из способов вывода "застрявших" в Индии рупий, посредством закупки хлопкового линта. Также ФГУП "ЦНИИХИМ" уже в 2004 году начал разработку промышленных методов получения нитроцеллюлозы изо льна, а в 2020 году ученые ПНИПУ разработали метод получения очищенной нитроцеллюлозы из древесины. В 2023-м предприятия Ростеха объявили о промышленном производстве пороха из льняной и древесной целлюлозы. По словам ученых, порох изо льна более энергоемкий и имеет меньший разброс снаряда, то есть льняной порох позволяет сделать снаряд легче и точнее.А с учетом того, что хлопок Россия закупает в основном в Узбекистане и Таджикистане, а лен и древесина — местный продукт, то и экономическая целесообразность в замене хлопкового пороха на льняной или древесный есть. Помимо этого, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики разрабатывает технологию промышленного производства пороха из ненаркотических сортов конопли – сорного растения, выращивание которого требует меньше забот. А с учетом постоянно растущего потребления нитроцеллюлозы как основы ракетного топлива новые источники получения данного химического соединения позволяют повысить обороноспособность России.

европа

китай

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Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

мнения аналитиков, европа, китай, россия