Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая
Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая - 10.04.2024, ПРАЙМ
Это вам не Россия: как Европе выжить без пороха из Китая
Основа для производства современного бездымного пороха – нитроцеллюлоза, которую обычно получают путем химической обработки хлопка. Причем самым ценным при... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T08:08+0300
2024-04-10T08:08+0300
2024-04-10T08:08+0300
вооружения
мнения аналитиков
европа
китай
россия
?1712725681
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основа для производства современного бездымного пороха – нитроцеллюлоза, которую обычно получают путем химической обработки хлопка. Причем самым ценным при производстве пороха является хлопок, собранный вручную. Крупнейшие заводы по производству нитроцеллюлозы располагаются в Европе, США и Китае.Но если в США и Китае достаточно своей сырьевой базы для синтеза пироксилина – нитроцеллюлозы, используемой в производстве боеприпасов, то Европа зависима от поставщиков хлопковой целлюлозы, которая производится из хлопкового линта – коротких волокон, так называемого пуха, остающегося на семенах хлопка после отделения длинных волокон.Недавно ведущие европейские производители оружия - Saab и Rheinmetall - заявили о чрезмерной зависимости от китайской хлопковой целлюлозы. И правда: крупнейший экспортер этого сырья - Китай, он занимает почти половину мирового рынка данной продукции, четверть рынка принадлежит США, примерно по 10 процентов у Испании и Узбекистана. То есть, если Китай по геополитическим мотивам задержит или вообще остановит поставки хлопковой целлюлозы в Европу, европейским производителям придется довольствоваться целлюлозой американского и испанского производства, которая дороже аналогичной китайской. Есть еще вариант использовать узбекскую целлюлозу. Еще один выход для европейских производителей оружия - развитие у себя производства хлопковой целлюлозы, и тут важно рассмотреть рынок хлопкового линта. Крупнейшие экспортеры - Турция, Бразилия, США, ЮАР, и Индия. Европа, несмотря на порой сложные отношения, может рассчитывать на поставки хлопкового линта из Турции. Европейские производители вооружения также могут рассмотреть обычный хлопок. После взлета в 2022 году цены на него вернулись к уровню конца 2021-го. А что Россия? Наша страна не только вдвое увеличила закупки нитроцеллюлозы, в том числе из США, Турции, Китая и Тайваня, но и нашла один из способов вывода "застрявших" в Индии рупий, посредством закупки хлопкового линта. Также ФГУП "ЦНИИХИМ" уже в 2004 году начал разработку промышленных методов получения нитроцеллюлозы изо льна, а в 2020 году ученые ПНИПУ разработали метод получения очищенной нитроцеллюлозы из древесины. В 2023-м предприятия Ростеха объявили о промышленном производстве пороха из льняной и древесной целлюлозы. По словам ученых, порох изо льна более энергоемкий и имеет меньший разброс снаряда, то есть льняной порох позволяет сделать снаряд легче и точнее.А с учетом того, что хлопок Россия закупает в основном в Узбекистане и Таджикистане, а лен и древесина — местный продукт, то и экономическая целесообразность в замене хлопкового пороха на льняной или древесный есть. Помимо этого, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики разрабатывает технологию промышленного производства пороха из ненаркотических сортов конопли – сорного растения, выращивание которого требует меньше забот. А с учетом постоянно растущего потребления нитроцеллюлозы как основы ракетного топлива новые источники получения данного химического соединения позволяют повысить обороноспособность России.
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основа для производства современного бездымного пороха – нитроцеллюлоза, которую обычно получают путем химической обработки хлопка. Причем самым ценным при производстве пороха является хлопок, собранный вручную. Крупнейшие заводы по производству нитроцеллюлозы располагаются в Европе, США и Китае.
Но если в США и Китае достаточно своей сырьевой базы для синтеза пироксилина – нитроцеллюлозы, используемой в производстве боеприпасов, то Европа зависима от поставщиков хлопковой целлюлозы, которая производится из хлопкового линта – коротких волокон, так называемого пуха, остающегося на семенах хлопка после отделения длинных волокон.
Недавно ведущие европейские производители оружия - Saab и Rheinmetall - заявили о чрезмерной зависимости от китайской хлопковой целлюлозы. И правда: крупнейший экспортер этого сырья - Китай, он занимает почти половину мирового рынка данной продукции, четверть рынка принадлежит США, примерно по 10 процентов у Испании и Узбекистана.
То есть, если Китай по геополитическим мотивам задержит или вообще остановит поставки хлопковой целлюлозы в Европу, европейским производителям придется довольствоваться целлюлозой американского и испанского производства, которая дороже аналогичной китайской. Есть еще вариант использовать узбекскую целлюлозу.
Еще один выход для европейских производителей оружия - развитие у себя производства хлопковой целлюлозы, и тут важно рассмотреть рынок хлопкового линта. Крупнейшие экспортеры - Турция, Бразилия, США, ЮАР, и Индия. Европа, несмотря на порой сложные отношения, может рассчитывать на поставки хлопкового линта из Турции. Европейские производители вооружения также могут рассмотреть обычный хлопок. После взлета в 2022 году цены на него вернулись к уровню конца 2021-го.
А что Россия? Наша страна не только вдвое увеличила закупки нитроцеллюлозы, в том числе из США, Турции, Китая и Тайваня, но и нашла один из способов вывода "застрявших" в Индии рупий, посредством закупки хлопкового линта.
Также ФГУП "ЦНИИХИМ" уже в 2004 году начал разработку промышленных методов получения нитроцеллюлозы изо льна, а в 2020 году ученые ПНИПУ разработали метод получения очищенной нитроцеллюлозы из древесины. В 2023-м предприятия Ростеха объявили о промышленном производстве пороха из льняной и древесной целлюлозы. По словам ученых, порох изо льна более энергоемкий и имеет меньший разброс снаряда, то есть льняной порох позволяет сделать снаряд легче и точнее.
А с учетом того, что хлопок Россия закупает в основном в Узбекистане и Таджикистане, а лен и древесина — местный продукт, то и экономическая целесообразность в замене хлопкового пороха на льняной или древесный есть.
Помимо этого, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики разрабатывает технологию промышленного производства пороха из ненаркотических сортов конопли – сорного растения, выращивание которого требует меньше забот. А с учетом постоянно растущего потребления нитроцеллюлозы как основы ракетного топлива новые источники получения данного химического соединения позволяют повысить обороноспособность России.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.