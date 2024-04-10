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В России выросли на треть продажи товаров для взрослых в интернете

В России выросли на треть продажи товаров для взрослых в интернете - 10.04.2024, ПРАЙМ

В России выросли на треть продажи товаров для взрослых в интернете

Россияне, покупая товары для взрослых, стали больше предпочтения отдавать интернет-магазинам - в январе-феврале этого года продажи таких товаров в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T06:05+0300

2024-04-10T06:05+0300

2024-04-10T06:05+0300

экономика

россия

продажи

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне, покупая товары для взрослых, стали больше предпочтения отдавать интернет-магазинам - в январе-феврале этого года продажи таких товаров в онлайн-формате выросли почти на треть относительно прошлого года, а в офлайне, напротив, снизились, следует из данных ресурса "Чек Индекс" и CDEK.Shopping, имеющихся у РИА Новости. "В январе-феврале 2024 года средний чек в секс-шопах составил 2560 рублей, что на 5% ниже уровня прошлого года. Число покупок при этом также снизилось на 18% в сравнении год к году. В онлайне же средний чек выходит в 980 рублей - это на 4% ниже уровня прошлого года, но число покупок выше на 32% в сравнении год к году", - говорится в исследовании. При этом по итогам 2023 года средний чек на рынке секс-товаров в офлайне вырос на 9%, до 3230 рублей. В онлайн-магазинах этот показатель составил 1050 рублей, что на 4% ниже уровня 2022 года. Число покупок при этом оказалось выше на 41%. "Снижение офлайн-продаж товаров для взрослых происходит в связи с изменением потребительских паттернов аудитории репродуктивного возраста. Поскольку ниша секс-шопов представлена несетевой розницей - владельцы таких торговых точек более адаптивны к меняющимся условиям и оперативно переводят продажи в интернет. Условия доставки в упаковке, в свою очередь, позволяют покупателю приобретать товар без его демонстрации в пункте выдачи заказа, что в том числе обеспечивает условную конфиденциальность покупки", - отмечают эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, продажи