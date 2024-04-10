Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/prognoz-847270313.html
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия - 10.04.2024, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия
Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:04+0300
2024-04-10T15:04+0300
экономика
мировой ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе. Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20240409/kiberataki-847244437.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировой ввп
Экономика, мировой ВВП
15:04 10.04.2024
 
МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия

МВФ ждет снижения роста мирового ВВП к концу текущего десятилетия до 2,8% в год

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе.
Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось
Вчера, 23:25
 
Экономикамировой ВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала