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МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия

МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия - 10.04.2024, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП к концу десятилетия

Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:04+0300

2024-04-10T15:04+0300

2024-04-10T15:04+0300

экономика

мировой ввп

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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Рост мировой экономики к концу текущего десятилетия может замедлиться до уровня 2,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем за период с 2000 по 2019 год, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Без своевременных политических интервенций или стимула роста от развивающихся технологий, глобальный рост составит только 2,8% к концу десятилетия, что значительно ниже допандемийного среднего значения с разницей в 1 процентный пункт", - говорится в докладе. Как отмечается в документе, данный прогноз подчеркивает необходимость политических и структурных реформ, которые позволят усилить рост и улучшить распределение капитала и рабочей силы, а также извлечь выгоду для экономики из потенциала технологий искусственного интеллекта.

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мировой ввп