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ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение"

ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение" - 10.04.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T10:04+0300

2024-04-10T10:04+0300

2024-04-10T10:04+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение", поскольку были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники, сообщает ведомство. "ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Уточняется, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с законодательством, добавили в службе.

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