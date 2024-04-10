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Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку

Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку - 10.04.2024, ПРАЙМ

Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку

Президент России Владимир Путин предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах России. Об этом российский лидер заявил в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:00+0300

2024-04-10T14:00+0300

2024-04-10T14:00+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах России. Об этом российский лидер заявил в рамках встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым."Начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер поддержки социальной различных регионов страны", - заявил президент.Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что к концу десятилетия все виды помощи гражданам России должны быть предоставлены по единым стандартам и требованиям.

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