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Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку - 10.04.2024, ПРАЙМ
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Президент России Владимир Путин предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах России. Об этом российский лидер заявил в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:00+0300
2024-04-10T14:00+0300
2024-04-10T14:00+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах России. Об этом российский лидер заявил в рамках встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым."Начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер поддержки социальной различных регионов страны", - заявил президент.Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что к концу десятилетия все виды помощи гражданам России должны быть предоставлены по единым стандартам и требованиям.
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россия, минтруд, новости
Путин на встрече с Котяковым предложил обсудить соцподдержку
Путин предложил главе Минтруда обсудить выравнивание мер соцподдержки в разных регионах РФ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил обсудить меры для выравнивания мер социальной поддержки в разных регионах России. Об этом российский лидер заявил в рамках встречи с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.
"Начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер поддержки социальной различных регионов страны", - заявил президент.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что к концу десятилетия все виды помощи гражданам России должны быть предоставлены по единым стандартам и требованиям.