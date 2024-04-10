Исследование: работодатели все чаще просят бывших сотрудников вернуться
Исследование: порядка 53% россиян получили предложение вернуться на прежнее место работы
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Россиян, хотя бы однажды получавших предложение вернуться в компанию, из которой уволились, стало больше: 53% сейчас против 47% в октябре 2022 года. Такой вывод был сделан в результате совместного исследования компаний SuperJob и "Первый Бит".
"Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, - от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно 1 из 3 получивших подобное предложение, причем 1,5 года назад отказов было чуть меньше", - рассказал журналистам основатель SuperJob Алексей Захаров.
В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций и 3000 экономически активных россиян из всех округов страны. По данным исследования, работодателей, приглашающих вернуться бывших сотрудников, за 1,5 года стало меньше.
Более 27% компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться уволившихся сотрудников. В октябре 2022 года таких было 38%. Судя по комментариям, представители компаний считают, что уже исчерпали резервы потенциальных возвращенцев, да и возможности работодателей продолжать конкурентную борьбу за персонал на рынке труда небезграничны.
Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 66% из них), медицинские сестры и водители (по 62%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.
Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются россияне. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.
Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 66% из них), медицинские сестры и водители (по 62%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.
Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются россияне. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.
Руководитель компании "Первый Бит" Антон Долгов отметил, что начиная с 2004 года ведет личный "вишлист" тех людей, которых он хотел бы видеть в своей команде и это один из источников сильных кадров.
“В книге Рикардо Семлер "Маверик. История успеха самой необычной компании в мире" рассказывается история небольшой фирмы из Бразилии в момент, когда на их рынок пришли крупные зарубежные компании, которые стали "перекупать" людей из их бизнеса, предлагая им x2, x3 от зарплаты. Сначала основатель бразильской компании переживал, что люди уходят, а потом переосмыслил данную ситуацию и решил, что люди уходят, чтобы набраться опыта в крупном бизнесе, овладеть новыми навыками. Он поставил себе задачу возвращать этих людей обратно в свой бизнес, что было верным решением", - привел он пример.
Это правильное отношение к бывшим сотрудникам - оно способствует росту, появлению новых и интересных задач. Сам факт возвращения на прежнее место работы является показателем лояльного отношения к компании и вектору, который ей выбран, а важным аспектом стала среда, в которой трудятся люди, заключил Долгов.