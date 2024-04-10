https://1prime.ru/20240410/raspad-847281955.html
Байден назвал катастрофой распад НАТО
Байден назвал катастрофой распад НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
Байден назвал катастрофой распад НАТО
Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:53+0300
2024-04-10T19:53+0300
2024-04-10T19:53+0300
политика
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_0:86:1611:992_1920x0_80_0_0_d5a90022f6bcac41ddaf4a63c7026b89.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias."Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы". Он добавил, что у блока на границе с Россией целая группа стран-членов.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
https://1prime.ru/20240410/nato-847275073.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_88:0:1524:1077_1920x0_80_0_0_ed685207ea79575ab7c8fb8179b3f270.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато
Байден назвал катастрофой распад НАТО
Байден назвал "катастрофой" для США, ЕС и всего мира вероятность начала распада НАТО
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias.
"Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы".
Он добавил, что у блока на границе с Россией целая группа стран-членов.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.