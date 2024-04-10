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Байден назвал катастрофой распад НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Байден назвал катастрофой распад НАТО
Байден назвал катастрофой распад НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
Байден назвал катастрофой распад НАТО
Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:53+0300
2024-04-10T19:53+0300
политика
нато
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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias."Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы". Он добавил, что у блока на границе с Россией целая группа стран-членов.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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нато
Политика, НАТО
19:53 10.04.2024
 
Байден назвал катастрофой распад НАТО

Байден назвал "катастрофой" для США, ЕС и всего мира вероятность начала распада НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias.
"Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы".
Он добавил, что у блока на границе с Россией целая группа стран-членов.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Столтенберг приветствовал желание Финляндии разместить штаб НАТО в стране
16:33
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
 
ПолитикаНАТО
 
 
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