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Байден назвал катастрофой распад НАТО

Байден назвал катастрофой распад НАТО - 10.04.2024, ПРАЙМ

Байден назвал катастрофой распад НАТО

Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T19:53+0300

2024-04-10T19:53+0300

2024-04-10T19:53+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский лидер полагает, что распад Североатлантического альянса обернется катастрофой для всего мира, передает телеканал Univision Noticias."Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы". Он добавил, что у блока на границе с Россией целая группа стран-членов.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса. Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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