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Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Киева
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Киева - 10.04.2024, ПРАЙМ
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Киева
Вашингтон выражает обеспокоенность атаками на российские гражданские объекты, но это суверенное решение Киева, заявила помощник главы Пентагона по международной | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:54+0300
2024-04-10T17:54+0300
2024-04-10T17:57+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Вашингтон выражает обеспокоенность атаками на российские гражданские объекты, но это суверенное решение Киева, заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары ВСУ по российским нефтегазовым предприятиям."У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", — ответила она на соответствующий вопрос.Украинские беспилотники в марте атаковали ряд российских НПЗ. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Российские власти не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, 6 февраля глава СовфедаВалентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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пентагон, украина
Политика, Пентагон, УКРАИНА
Пентагон назвал атаки на российские НПЗ суверенным решением Киева
Пентагон: атаки Киева на российскую инфраструктуру являются его суверенным решением
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Вашингтон выражает обеспокоенность атаками на российские гражданские объекты, но это суверенное решение Киева, заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя удары ВСУ по российским нефтегазовым предприятиям.
"У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность", — ответила она на соответствующий вопрос.
Украинские беспилотники в марте атаковали ряд российских НПЗ. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Российские власти не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, 6 февраля глава СовфедаВалентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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