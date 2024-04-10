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МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине

МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ

МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине

Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T17:06+0300

2024-04-10T17:06+0300

2024-04-10T17:10+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис."Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, - это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии", - сказал он.Кроме того, участие Белоруссии также маловероятно, так как присутствие на конференции Минска не является ключевым моментом.Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, сообщила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.

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