https://1prime.ru/20240410/rossiya-847276503.html
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:06+0300
2024-04-10T17:06+0300
2024-04-10T17:10+0300
политика
россия
украина
швейцария
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис."Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, - это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии", - сказал он.Кроме того, участие Белоруссии также маловероятно, так как присутствие на конференции Минска не является ключевым моментом.Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, сообщила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
https://1prime.ru/20240409/shveytsariya-847236270.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79208ff7a489b8b5da1bb9fbd6328bef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швейцария, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
МИД Швейцарии: Россия не примет участие в мирной конференции по Украине в Бюргенштоке
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, - это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии", - сказал он.
Кроме того, участие Белоруссии также маловероятно, так как присутствие на конференции Минска не является ключевым моментом.
Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, сообщила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявили в посольстве