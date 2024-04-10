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МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
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МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:06+0300
2024-04-10T17:10+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис."Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, - это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии", - сказал он.Кроме того, участие Белоруссии также маловероятно, так как присутствие на конференции Минска не является ключевым моментом.Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, сообщила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
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россия, украина, швейцария, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
17:06 10.04.2024 (обновлено: 17:10 10.04.2024)
 
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине

МИД Швейцарии: Россия не примет участие в мирной конференции по Украине в Бюргенштоке

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / PXW
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, - это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии", - сказал он.
Кроме того, участие Белоруссии также маловероятно, так как присутствие на конференции Минска не является ключевым моментом.
Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, сообщила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
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