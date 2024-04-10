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В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине
В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине
Мирная конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне, без участия России может быть шагом к включению Москвы в этот процесс. Об этом заявил глава | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:27+0300
2024-04-10T17:27+0300
политика
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мирная конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне, без участия России может быть шагом к включению Москвы в этот процесс. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис."Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие", - отметил он.По словам Кассиса, необязательно привлекать российскую сторону в первый же день, однако можно подумать над тем, когда Москва сможет присоединиться к процессу переговоров.Дипломат заключил, что мнения разных государств по вопросу роли Москвы в урегулировании конфликта на Украине различаются.Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, об этом ранее заявила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
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швейцария, россия, украина, новости
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
17:27 10.04.2024
 
В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине

МИД Швейцарии: надо подумать, как пригласить РФ принять участие в процессе мира на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мирная конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне, без участия России может быть шагом к включению Москвы в этот процесс. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие", - отметил он.
По словам Кассиса, необязательно привлекать российскую сторону в первый же день, однако можно подумать над тем, когда Москва сможет присоединиться к процессу переговоров.
Дипломат заключил, что мнения разных государств по вопросу роли Москвы в урегулировании конфликта на Украине различаются.
Швейцарский президент ранее сообщил, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
Мирная конференция по Украине состоится в июне в городе Бюргеншток в Швейцарии, об этом ранее заявила президент альпийской конфедерации Виола Амхерд.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
17:06
 
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