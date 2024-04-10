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Названо условие для ежегодного роста российской экономики
Названо условие для ежегодного роста российской экономики - 10.04.2024, ПРАЙМ
Названо условие для ежегодного роста российской экономики
Для устойчивого развития отечественной экономики следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%, сообщает РБК со ссылкой на статью группы... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:24+0300
2024-04-10T09:24+0300
2024-04-10T09:24+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Для устойчивого развития отечественной экономики следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%, сообщает РБК со ссылкой на статью группы экономистов РАН "Россия 2035: новое качество национальной экономики", опубликованную в свежем номере журнала "Проблемы прогнозирования".По мнению ученых, "каркасом" для роста экономики будут являться инвестиции в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса. Они полагают, что "экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым".Они также отметили, что первоочередная задача состоит в том, чтобы "в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5 процента".
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ран, экономика рф
Экономика, РАН, экономика РФ
Названо условие для ежегодного роста российской экономики
РБК: в РАН допустили ежегодный рост экономики России при росте ВВП на 3,5%
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Для устойчивого развития отечественной экономики следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5%, сообщает РБК
со ссылкой на статью группы экономистов РАН "Россия 2035: новое качество национальной экономики", опубликованную в свежем номере журнала "Проблемы прогнозирования".
По мнению ученых, "каркасом" для роста экономики будут являться инвестиции в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса. Они полагают, что "экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым".
Они также отметили, что первоочередная задача состоит в том, чтобы "в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5 процента".
Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин