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Ненадолго: рубль пока держится

Ненадолго: рубль пока держится - 10.04.2024, ПРАЙМ

Ненадолго: рубль пока держится

Рубль ослаб к основным иностранным валютам во вторник, 9 апреля. Курс доллара по отношению к рублю повысился на 0,32%, достигнув уровня в 93 рубля Евро... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T08:35+0300

2024-04-10T08:35+0300

2024-04-10T08:35+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль ослаб к основным иностранным валютам во вторник, 9 апреля. Курс доллара по отношению к рублю повысился на 0,32%, достигнув уровня в 93 рубля Евро укрепился к рублю на 0,21%, до 100,81 рубля, а юань вырос на 0,38%, до 12,82 рубля.В течение дня курс доллара колебался вокруг отметки 92,75 рубля, но к концу вечерней торговой сессии сдал позиции и поднялся до 93 рублей. На валютный рынок одновременно оказывали влияние как позитивные, так и негативные факторы. Спрос на иностранную валюту мог увеличиться со стороны импортеров, а также из-за снижения предложения экспортной выручки и падения цен на нефть. При этом действие мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами будет сохраняться до конца апреля, оказывая поддержку рублю.Во вторник цена на нефть марки Brent снизилась на 1,15%, до $89,52 за баррель. Несмотря на некоторое снижение, по-прежнему не исключаю возможности дальнейшего роста котировок вплоть до уровня $96 за баррель. Инвесторы оценивали развитие ситуации вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Израиль заявил о достижении прогресса в этих переговорах, но ХАМАС опроверг данную информацию. Кроме того, рост запасов нефти в США также оказывал давление на нефтяные цены.Неопределенность вокруг прекращения огня в секторе Газа и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке могут ограничить дальнейшее снижение котировок нефти. Риски перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового потребления нефти, также могут поддержать нефтяные цены.В среду, 10 апреля, внимание рынков будет приковано к публикации данных по инфляции в США за март и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. Эти события могут оказать значительное влияние на динамику доллара и, соответственно, на котировки нефти, номинированной в американской валюте. Инвесторы также будут отслеживать публикацию ежемесячных прогнозов мирового спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Данные показатели помогут оценить перспективы нефтяного рынка в ближайшем будущем.Ключевым фактором ослабления рубля считаю технические сигналы. На Московской бирже торги открылись незначительным ростом по рублевым парам. Курс доллара находится на уровне 93 рублей. Ожидаю дальнейшего повышения курса доллара до отметок 93,30-93,50 руб. Ослабление рубля, вероятно, будет ограниченным ввиду уверенной поддержки национальной валюты. Индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, до 3414 пунктов, индекс РТС — на 0,33%, до 1158,44 пункта. Индекс Мосбиржи повышался до 3441 пункта, после чего перешел в коррекционную фазу. Следим за уровнем 3400 пунктов. Если он не устоит, значит рынок расширит коррекционное движение в направлении 3355 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют