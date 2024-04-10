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На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран - 10.04.2024, ПРАЙМ
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На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран
На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран - 10.04.2024, ПРАЙМ
На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран
На мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне пригласят около 120 стран, сообщает МИД страны. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:38+0300
2024-04-10T19:38+0300
политика
мирный саммит
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. На мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне пригласят около 120 стран, сообщает МИД страны.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира"."В общей сложности около 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств", — указывается в публикации. Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.Глава МИД России Сергей Лавров в январе подчеркнул, что Москва учла отход Берна от нейтралитета и его поддержку Киева. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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мирный саммит
Политика, мирный саммит
19:38 10.04.2024
 
На мирный саммит по Украине в Швейцарии пригласят 120 стран

МИД: Около 120 глав государств будут приглашены на конференцию по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. На мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне пригласят около 120 стран, сообщает МИД страны.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
"В общей сложности около 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств", — указывается в публикации.
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
В Швейцарии призвали продумать участие России в процессе мира на Украине
17:27
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
Глава МИД России Сергей Лавров в январе подчеркнул, что Москва учла отход Берна от нейтралитета и его поддержку Киева.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Политикамирный саммит
 
 
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