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США не пойдут на санкции против Турции, утверждают сельхозэкспортеры

США не пойдут на санкции против Турции, утверждают сельхозэкспортеры - 10.04.2024, ПРАЙМ

США не пойдут на санкции против Турции, утверждают сельхозэкспортеры

США не пойдут на санкции против Турции по предложению Израиля, заявил РИА Новости глава Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных семян и | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T07:13+0300

2024-04-10T07:13+0300

2024-04-10T07:13+0300

экономика

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ПРАЙМ, 10 апр - ПРАЙМ. США не пойдут на санкции против Турции по предложению Израиля, заявил РИА Новости глава Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных семян и продуктов Казым Тайчы. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции. Это стало ответом на решение министерства торговли Турции ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор. "У них (у Израиля) есть возможности экспортировать пищевую продукцию из других стран, наши (Турции) ограничения не создадут для них проблему. Насколько мне известно, были турецкие компании, которые сразу же приостановили экспорт после начала военной операции в Газе. На мой взгляд, по пищевой части, ни они (Израиль), ни мы (Турция) не испытаем проблем", - сказал собеседник агентства. По словам Тайчы, Анкара не проиграет и от вероятных ответных ограничений со стороны Израиля. "Не ожидается и того, что США по предложению Тель-Авива предпримут какие-либо санкции в отношении Анкары. США и так находятся в сложном положении в мире из-за поддержки Израиля. Турция - значимый союзник США в регионе. Пойти на санкции против Турции - означает пойти против интересов США. Я не думаю, что будет такой шаг (со стороны США)", - сказал он.

https://1prime.ru/20240409/sanktsii-847241415.html

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турция, сша