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Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России
Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России
Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:35+0300
2024-04-10T10:35+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", - говорится в письменных показаниях Адеймо перед слушаниями в сенате. Так, Адейемо заявил, что необходимо ввести инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов. Иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, оказывающие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций, поэтому США не могут ввести против них санкции или ограничить их операции. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, россия
Криптовалюта, США, РОССИЯ
10:35 10.04.2024
 
Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России

Минфин США хочет вводить вторичные санкции из-за использования криптовалют Россией

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюты
Криптовалюты - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", - говорится в письменных показаниях Адеймо перед слушаниями в сенате.
Так, Адейемо заявил, что необходимо ввести инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов. Иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, оказывающие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций, поэтому США не могут ввести против них санкции или ограничить их операции.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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