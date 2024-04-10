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Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России

Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России - 10.04.2024, ПРАЙМ

Минфин США введет санкции против криптовалют из-за России

Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T10:35+0300

2024-04-10T10:35+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", - говорится в письменных показаниях Адеймо перед слушаниями в сенате. Так, Адейемо заявил, что необходимо ввести инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов. Иностранные криптовалютные биржи и некоторые компании, оказывающие денежные услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций, поэтому США не могут ввести против них санкции или ограничить их операции. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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