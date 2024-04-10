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В Кремле назвали санкции незаконными и деструктивными
В Кремле назвали санкции незаконными и деструктивными - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали санкции незаконными и деструктивными
Санкции являются незаконными и несправедливыми, позорят тех, кто их принимал. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:03+0300
2024-04-10T13:03+0300
2024-04-10T13:34+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Санкции являются незаконными и несправедливыми, позорят тех, кто их принимал. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции принял решение снять рестрикции с бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.Пескову задали вопрос, видит ли Москва какой-то позитив и признаки здравого смысла в решении ЕС."В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", — ответил он.Ограничительные меры Брюсселя в отношении физлиц предполагают замораживание активов в странах ЕС. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять средства внесенным в санкционные списки лицам.
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россия, санкции против рф, петр авен, михаил фридман
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, Петр Авен, Михаил Фридман
В Кремле назвали санкции незаконными и деструктивными
Песков: РФ считает санкции незаконными, деструктивными и позорящими тех, кто их принимал
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Санкции являются незаконными и несправедливыми, позорят тех, кто их принимал. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции принял решение снять рестрикции с бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.
Пескову задали вопрос, видит ли Москва какой-то позитив и признаки здравого смысла в решении ЕС.
"В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными, и собственно, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали", — ответил он.
Ограничительные меры Брюсселя в отношении физлиц предполагают замораживание активов в странах ЕС. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять средства внесенным в санкционные списки лицам.
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