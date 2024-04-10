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Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США

Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США - 10.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США

Инструмент вторичных международных санкций из-за использования криптовалют, направленный на расчеты между РФ и иностранными контрагентами, вызван стремлением... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:15+0300

2024-04-10T13:15+0300

2024-04-10T13:15+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инструмент вторичных международных санкций из-за использования криптовалют, направленный на расчеты между РФ и иностранными контрагентами, вызван стремлением ослабить отрасль промышленного майнинга России, сказал РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Ранее в среду заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов. "Нам понятны мотивы американцев оказать давление на нашу отрасль промышленного майнинга, так как сейчас Россия занимает второе место в мире по объему майнинга криптовалют, и с учетом более привлекательной конъюнктуры рынка для ведения деятельности в РФ у нас есть все шансы отодвинуть США, которые очень нервничают, видя наши темпы добычи криптоактивов, на вторую позицию", - сказал Безделов. "В связи с этим мы понимаем, что американцы, в том числе с помощью санкционного давления, намерены ослабить отрасль промышленного майнинга России, которая дает импульс для развития цифровой экономики и искусственного интеллекта нашей страны", - отметил он. "Вторичные санкции ударят по расчетам между РФ и иностранными контрагентами, так как создают непомерно серьезное давление на другие страны, например, такие как Китай и Казахстан, и становятся причиной остановки в расчетах и других препятствий", - также считает Безделов. Пока же в непростых условиях отечественная отрасль майнинга цифровых валют продолжает обеспечивать возможность расчетов с иностранными партнерами, не присоединившимся к санкциям против России. Эти расчеты производятся с помощью произведенной на территории России и её резидентами криптовалюты, минуя системы трансграничные переводов денежных средств (SWIFT, SEPA, CHIPS и прочих систем), пояснил эксперт.

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