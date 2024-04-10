Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847263841.html
Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США
Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США - 10.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США
Инструмент вторичных международных санкций из-за использования криптовалют, направленный на расчеты между РФ и иностранными контрагентами, вызван стремлением... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:15+0300
2024-04-10T13:15+0300
криптовалюта
рынок криптовалюты
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инструмент вторичных международных санкций из-за использования криптовалют, направленный на расчеты между РФ и иностранными контрагентами, вызван стремлением ослабить отрасль промышленного майнинга России, сказал РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Ранее в среду заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов. "Нам понятны мотивы американцев оказать давление на нашу отрасль промышленного майнинга, так как сейчас Россия занимает второе место в мире по объему майнинга криптовалют, и с учетом более привлекательной конъюнктуры рынка для ведения деятельности в РФ у нас есть все шансы отодвинуть США, которые очень нервничают, видя наши темпы добычи криптоактивов, на вторую позицию", - сказал Безделов. "В связи с этим мы понимаем, что американцы, в том числе с помощью санкционного давления, намерены ослабить отрасль промышленного майнинга России, которая дает импульс для развития цифровой экономики и искусственного интеллекта нашей страны", - отметил он. "Вторичные санкции ударят по расчетам между РФ и иностранными контрагентами, так как создают непомерно серьезное давление на другие страны, например, такие как Китай и Казахстан, и становятся причиной остановки в расчетах и других препятствий", - также считает Безделов. Пока же в непростых условиях отечественная отрасль майнинга цифровых валют продолжает обеспечивать возможность расчетов с иностранными партнерами, не присоединившимся к санкциям против России. Эти расчеты производятся с помощью произведенной на территории России и её резидентами криптовалюты, минуя системы трансграничные переводов денежных средств (SWIFT, SEPA, CHIPS и прочих систем), пояснил эксперт.
https://1prime.ru/20240321/mayning-846529079.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок криптовалюты, сша, новости
Криптовалюта, рынок криптовалюты, США, Новости
13:15 10.04.2024
 
Эксперт назвал мотив вторичных "криптовалютных" санкций США

Эксперт: мотив вторичных "криптовалютных" санкций США - попытка давления на майнинг в РФ

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Инструмент вторичных международных санкций из-за использования криптовалют, направленный на расчеты между РФ и иностранными контрагентами, вызван стремлением ослабить отрасль промышленного майнинга России, сказал РИА Новости директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
Ранее в среду заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.
"Нам понятны мотивы американцев оказать давление на нашу отрасль промышленного майнинга, так как сейчас Россия занимает второе место в мире по объему майнинга криптовалют, и с учетом более привлекательной конъюнктуры рынка для ведения деятельности в РФ у нас есть все шансы отодвинуть США, которые очень нервничают, видя наши темпы добычи криптоактивов, на вторую позицию", - сказал Безделов.
"В связи с этим мы понимаем, что американцы, в том числе с помощью санкционного давления, намерены ослабить отрасль промышленного майнинга России, которая дает импульс для развития цифровой экономики и искусственного интеллекта нашей страны", - отметил он.
"Вторичные санкции ударят по расчетам между РФ и иностранными контрагентами, так как создают непомерно серьезное давление на другие страны, например, такие как Китай и Казахстан, и становятся причиной остановки в расчетах и других препятствий", - также считает Безделов.
Пока же в непростых условиях отечественная отрасль майнинга цифровых валют продолжает обеспечивать возможность расчетов с иностранными партнерами, не присоединившимся к санкциям против России. Эти расчеты производятся с помощью произведенной на территории России и её резидентами криптовалюты, минуя системы трансграничные переводов денежных средств (SWIFT, SEPA, CHIPS и прочих систем), пояснил эксперт.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Мошенники ловят россиян на "удочку майнинга"
21 марта, 04:04
 
Криптовалютарынок криптовалютыСШАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала