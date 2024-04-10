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Россия включила в санкционный список ряд британских официальных лиц

Россия включила в санкционный список ряд британских официальных лиц - 10.04.2024, ПРАЙМ

Россия включила в санкционный список ряд британских официальных лиц

Москва запретила въезд 22 британцам, которые представляют госорганы, IT-сектор и рынок юридических услуг их страны, указало Министерство иностранных дел России. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:34+0300

2024-04-10T16:34+0300

2024-04-10T16:39+0300

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва запретила въезд 22 британцам, которые представляют госорганы, IT-сектор и рынок юридических услуг их страны, указало Министерство иностранных дел России.Ведомство сообщило, что Лондон поддерживает схему антироссийских ограничительных мер."В ответ на эти враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании", — указано в публикации.Список состоит из 22 человек: среди них представители компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, NEC Software Solutions, Improbable, Cisco, ассоциации TechUK, юридической фирмы "Филдфишер, а также Министерства предпринимательства и торговли Великобритании.МИД пояснил, что работники Micro Focus попали под санкции, так как они обеспечивают киевским режим технологиями, которые вредят российской армии и инфраструктуре. Кроме этого, список пополнили лица, которые пытаются навязать Центральной Азии соблюдение западных рестрикций.Министерство сообщило, что продолжит расширять санкционный список по мере необходимости.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.

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контрсанкции, великобритания, россия, мид рф