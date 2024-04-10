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Фридман и Авен пока остаются под санкциями, заявил представитель ЕС

Фридман и Авен пока остаются под санкциями, заявил представитель ЕС - 10.04.2024, ПРАЙМ

Фридман и Авен пока остаются под санкциями, заявил представитель ЕС

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда Евросоюза о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями. Об этом сообщил... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T17:16+0300

2024-04-10T17:16+0300

2024-04-10T17:43+0300

экономика

петр авен

михаил фридман

ес

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение Суда Евросоюза о снятии с них ограничений, пока останутся под санкциями. Об этом сообщил РИА Новости представитель Евросоюза. Ранее 10 апреля Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена и Фридмана, из санкционных списков Евросоюза. По его словам, решение суда затрагивает действие по внесению в санкционный список Авена и Фридмана и решения о его продлении до марта прошлого года."Тем не менее, Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе", — сказал он.Европейский чиновник подчеркнул, что решения суда ЕС касаются юридических требований, а не санкционной политики Брюсселя.По словам представителя, Совет ЕС прилагает все возможные усилия, чтобы гарантировать соответствие своих санкционных списков всем юридическим требованиям с учетом развивающейся судебной прецедентной практики. Он также рассказал, что ЕК изучит решение Суда ЕС по снятию санкций с Авена и Фридмана, а также его юридические и практические последствия. Решение о необходимости обжаловать вердикт примет Совет ЕС, добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам решение Европейского суда, назвал санкции несправедливыми и незаконными.

https://1prime.ru/20240410/sanktsii-847263030.html

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петр авен, михаил фридман, ес, санкции против рф