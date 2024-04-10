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Сбербанк займется научными исследованиями в области квантовых технологий
Сбербанк займется научными исследованиями в области квантовых технологий - 10.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк займется научными исследованиями в области квантовых технологий
Сбербанк займется развитием собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах и обучении моделей искусственного интеллекта, сообщил старший | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:04+0300
2024-04-10T10:04+0300
2024-04-10T10:05+0300
квантовые технологии
сбербанк
наука
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Сбербанк займется развитием собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах и обучении моделей искусственного интеллекта, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" банка Андрей Белевцев. "В "Сбере" достаточно потенциальных задач для собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах, рисках, обучении моделей искусственного интеллекта", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации". По его словам, именно финансовая отрасль получит максимальный эффект от применения квантовых вычислений. "Уверен, что в будущем синергия квантовых вычислений и искусственного интеллекта приблизит нас к появлению сильного AI, который по своим когнитивным способностям почти не будет уступать человеку", - добавил он. По его словам, ключевыми задачами нового направления в области квантовых технологий станет проведение прикладных исследований, формирование и проверка бизнес-гипотез. Кроме того, банк намерен активно сотрудничать с научными институтами и университетами по этому направлению, добавил Белевцев.
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квантовые технологии, сбербанк, наука
квантовые технологии, Сбербанк, Наука
Сбербанк займется научными исследованиями в области квантовых технологий
Белецев: Сбербанк займется развитием собственной программы квантовых исследований
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Сбербанк займется развитием собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах и обучении моделей искусственного интеллекта, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" банка Андрей Белевцев.
"В "Сбере" достаточно потенциальных задач для собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах, рисках, обучении моделей искусственного интеллекта", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".
По его словам, именно финансовая отрасль получит максимальный эффект от применения квантовых вычислений. "Уверен, что в будущем синергия квантовых вычислений и искусственного интеллекта приблизит нас к появлению сильного AI, который по своим когнитивным способностям почти не будет уступать человеку", - добавил он.
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По его словам, ключевыми задачами нового направления в области квантовых технологий станет проведение прикладных исследований, формирование и проверка бизнес-гипотез.
Кроме того, банк намерен активно сотрудничать с научными институтами и университетами по этому направлению, добавил Белевцев.