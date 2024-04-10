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В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов

В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов - 10.04.2024, ПРАЙМ

В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов

Продажи восстановленных смартфонов выросли в России в январе-марте более чем в 4 раза в денежном выражении относительного аналогичного периода прошлого года, на | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T06:10+0300

2024-04-10T06:10+0300

2024-04-10T06:10+0300

экономика

россия

продажи

смартфоны

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи восстановленных смартфонов выросли в России в январе-марте более чем в 4 раза в денежном выражении относительного аналогичного периода прошлого года, на первом месте оказались iPhone, рассказали РИА Новости в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota на основе собственных данных. "С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое в штуках и более чем в 4 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 рублей", - сообщили там. Отмечается, что если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале 2024 года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. "Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ", - уточнили в компании. Samsung же занял второе место с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi (15,6%). В списке лидеров продаж у этого бренда оказались Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9. В целом продажи восстановленных китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских бренда с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme. "Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис - диагностику и тестирование", - резюмировал директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, продажи, смартфоны