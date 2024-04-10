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В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов - 10.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240410/smartfony-847245796.html
В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов
В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов - 10.04.2024, ПРАЙМ
В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов
Продажи восстановленных смартфонов выросли в России в январе-марте более чем в 4 раза в денежном выражении относительного аналогичного периода прошлого года, на | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T06:10+0300
2024-04-10T06:10+0300
экономика
россия
продажи
смартфоны
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи восстановленных смартфонов выросли в России в январе-марте более чем в 4 раза в денежном выражении относительного аналогичного периода прошлого года, на первом месте оказались iPhone, рассказали РИА Новости в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota на основе собственных данных. "С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое в штуках и более чем в 4 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 рублей", - сообщили там. Отмечается, что если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале 2024 года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. "Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ", - уточнили в компании. Samsung же занял второе место с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi (15,6%). В списке лидеров продаж у этого бренда оказались Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9. В целом продажи восстановленных китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских бренда с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme. "Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис - диагностику и тестирование", - резюмировал директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов.
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россия, продажи, смартфоны
Экономика, РОССИЯ, продажи, смартфоны
06:10 10.04.2024
 
В России вчетверо увеличились продажи восстановленных смартфонов

"Мегафон": в России вчетверо выросли продажи восстановленных смартфонов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Старт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи восстановленных смартфонов выросли в России в январе-марте более чем в 4 раза в денежном выражении относительного аналогичного периода прошлого года, на первом месте оказались iPhone, рассказали РИА Новости в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota на основе собственных данных.
"С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны вырос втрое в штуках и более чем в 4 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 рублей", - сообщили там.
Отмечается, что если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале 2024 года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. "Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ", - уточнили в компании.
Samsung же занял второе место с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi (15,6%). В списке лидеров продаж у этого бренда оказались Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году
3 апреля, 17:16
В целом продажи восстановленных китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских бренда с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
"Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис - диагностику и тестирование", - резюмировал директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов.
 
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