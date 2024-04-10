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Экспорт из стран СНГ вырастет, считает ВТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспорт из стран СНГ вырастет, считает ВТО
Экспорт из стран СНГ вырастет, считает ВТО - 10.04.2024, ПРАЙМ
Экспорт из стран СНГ вырастет, считает ВТО
Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:03+0300
2024-04-10T16:04+0300
экономика
снг
экспорт
вто
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидаемый рост (в 2024 году - ред.) в регионе СНГ немного ниже 5,3%, также начиная с низкой базы после падения экспорта в результате войны на Украине. Ожидается, что в Северной Америке (3,6%), на Ближнем Востоке (3,5%) и в Азии (3,4%) будет наблюдаться умеренный рост экспорта, в то время как в Южной Америке ожидается более медленный рост (2,6%). Ожидается, что европейский экспорт снова будет отставать от экспорта других регионов с ростом всего на 1,7%", - сказано в документе. В организации ожидают, что значительный рост объемов импорта в Азии (5,6%) и Африке (4,4%) поможет поддержать мировой спрос на товары в этом году, однако во всех других регионах ожидается рост импорта ниже среднего, в том числе в Южной Америке (2,7%), на Ближнем Востоке (1,2%), в Северной Америке (1%), в Европе (0,1%) и СНГ (-3,8%). В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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снг, экспорт, вто
Экономика, СНГ, экспорт, ВТО
16:03 10.04.2024 (обновлено: 16:04 10.04.2024)
 
Экспорт из стран СНГ вырастет, считает ВТО

ВТО: экспорт из стран СНГ в 2024 году вырастет на 5,3 процента

© Sputnik | Перейти в медиабанк94-ое заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане
94-ое заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"Ожидаемый рост (в 2024 году - ред.) в регионе СНГ немного ниже 5,3%, также начиная с низкой базы после падения экспорта в результате войны на Украине. Ожидается, что в Северной Америке (3,6%), на Ближнем Востоке (3,5%) и в Азии (3,4%) будет наблюдаться умеренный рост экспорта, в то время как в Южной Америке ожидается более медленный рост (2,6%). Ожидается, что европейский экспорт снова будет отставать от экспорта других регионов с ростом всего на 1,7%", - сказано в документе.
В организации ожидают, что значительный рост объемов импорта в Азии (5,6%) и Африке (4,4%) поможет поддержать мировой спрос на товары в этом году, однако во всех других регионах ожидается рост импорта ниже среднего, в том числе в Южной Америке (2,7%), на Ближнем Востоке (1,2%), в Северной Америке (1%), в Европе (0,1%) и СНГ (-3,8%).
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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Вчера, 12:00
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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