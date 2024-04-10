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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на восемь сантиметров - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на восемь сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на восемь сантиметров - 10.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на восемь сантиметров
В течение пяти часов уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на восемь сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:38+0300
2024-04-10T14:38+0300
происшествия
оренбургская область
наводнение
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УФА, 10 апр – ПРАЙМ. В течение пяти часов уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на восемь сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической обстановки в водоеме, опубликованном в Telegram-канале орской мэрии. В таблице отмечено, что в 10.00 (8.00 мск) уровень воды в реке Урал составлял 899 сантиметров. Спустя пять часов в 15.00 (13.00 мск) уровень воды в реке составляет 891 сантиметр. Ранее власти города сообщали, что вода начала уходить с затопленных территорий города.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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оренбургская область
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оренбургская область, наводнение
Происшествия, Оренбургская область, наводнение
14:38 10.04.2024
 
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на восемь сантиметров

Мэрия Орска: за пять часов уровень воды в реке Урал в городе снизился на 8 см, до 891 см

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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УФА, 10 апр – ПРАЙМ. В течение пяти часов уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на восемь сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической обстановки в водоеме, опубликованном в Telegram-канале орской мэрии.
В таблице отмечено, что в 10.00 (8.00 мск) уровень воды в реке Урал составлял 899 сантиметров. Спустя пять часов в 15.00 (13.00 мск) уровень воды в реке составляет 891 сантиметр.
Ранее власти города сообщали, что вода начала уходить с затопленных территорий города.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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