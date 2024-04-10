https://1prime.ru/20240410/sovet-847282642.html

Центробанк дал совет по приложениям подсанкционных банков

Центробанк дал совет по приложениям подсанкционных банков - 10.04.2024, ПРАЙМ

Центробанк дал совет по приложениям подсанкционных банков

Россиянам следует с настороженностью относиться к появлению в иностранных магазинах приложений, в том числе App Store, приложений российских банков, которые... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T20:19+0300

2024-04-10T20:19+0300

2024-04-10T20:19+0300

банк россии

банковские приложения

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Россиянам следует с настороженностью относиться к появлению в иностранных магазинах приложений, в том числе App Store, приложений российских банков, которые находятся под санкциями, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России ранее в среду сообщило, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и "Тинькофф Банка", которые крадут личные данные. "Должны вызывать настороженность размещенные в иностранных магазинах приложения российских банков, находящихся под санкциями", - заявили в ЦБ. Чтобы не пострадать от мошенников, Банк России не рекомендует гражданам скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц. Регулятор также советует пользоваться только проверенными источниками обновления приложений, размещенными на информационных интернет-ресурсах банков, и проверенными магазинами приложений (в частности, российскими), а также установить антивирус и регулярно его обновлять. Банк России с февраля 2022 года участвует в процессе блокировки сомнительных приложений, размещенных в App Store, Google Play и других магазинах приложений. С 28 февраля 2022 по декабрь 2023 года регулятор инициировал ограничение доступа к 58 приложениям. Время от времени в App Store появляются и безопасные приложения крупнейших российских банков, попавших под санкции - как правило, замаскированные. При этом искать их не нужно - банки сами предупреждают клиентов об их появлении и присылают ссылку для скачивания. Но такие приложения быстро удаляются. Так, 9 апреля в App Store появилось приложение "Т-Помощь". В поддержке "Тинькофф Банка" РИА Новости сообщили, что с его помощью можно воспользоваться сервисами банка, и заверили, что "оно надежное и безопасное". Однако вскоре "Т-Помощь" пропала из App Store.

https://1prime.ru/20240410/bank-847267384.html

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банковские приложения