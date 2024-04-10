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"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС

"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Удар по Украине": Россия получила нового союзника в ЕС

Победа Петера Пеллегрини в президентской гонке в Словакии стала сильным ударом для Украины и ее западных союзников, сообщает газета Al Khaleej. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:04+0300

2024-04-10T09:04+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Победа Петера Пеллегрини в президентской гонке в Словакии стала сильным ударом для Украины и ее западных союзников, сообщает газета Al Khaleej."У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии <…> Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, победа Пеллегрини в гонке на пост президента ознаменует новый сдвиг в Европе. Несмотря на то, что президент в Словакии не располагает настолько широким спектром полномочий, как премьер - министр, тем не менее, он имеет право ратифицировать международные договоры, назначать высших судей, накладывать право вето на принятые парламентом законы, а также является главнокомандующим верховными силами.Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Однако страна продолжает оказывать гуманитарную поддержку. Кроме этого, Братислава поставляла Киеву истребители МиГ-29 и системы ПВО, а также осуществляющим ремонт украинского вооружения. За 2023 год Словакия оказала Украине помощь на сумму 750 миллионов долларов, что сделало ее одним из крупнейших доноров Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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