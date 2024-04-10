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Китайские власти выразили сожаление по поводу решения Fitch

Китайские власти выразили сожаление по поводу решения Fitch - 10.04.2024, ПРАЙМ

Китайские власти выразили сожаление по поводу решения Fitch

Китай с сожалением относится к решению международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить прогноз по кредитным рейтингам КНР, считает, что методология | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T08:18+0300

2024-04-10T08:18+0300

2024-04-10T08:18+0300

экономика

fitch ratings

экономика китая

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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Китай с сожалением относится к решению международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить прогноз по кредитным рейтингам КНР, считает, что методология оценки агентства неэффективно отражает реальную экономическую ситуацию в стране, заявило в среду министерство финансов Китая. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "A+", при этом изменив прогноз со "стабильного" на "негативный", отмечалось в релизе агентства. "С сожалением обнаружили, что агентство Fitch понизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Китая", - говорится в заявлении ведомства. Там отмечается, что система индексов методологии оценки суверенного кредитного рейтинга Fitch "не в состоянии эффективно и дальновидно отразить" положительную роль налогово-бюджетной политики в содействии экономическому росту. Как подчеркнули в ведомстве, долгосрочная положительная тенденция экономики Китая не изменилась, равно как и возможности и решимость правительства КНР поддерживать хороший суверенный кредит. Согласно обнародованному в марте социально-экономическому плану развития страны, дефицит китайского бюджета в 2024 году составит 3% от ВВП. Темпы роста ВВП Китая, согласно официальному прогнозу китайских властей, в 2024 году составят около 5%. ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов). Международный валютный фонд на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост китайской экономики на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%.

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fitch ratings, экономика китая