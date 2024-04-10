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В Оренбургской области зафиксировали спад воды - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбургской области зафиксировали спад воды
В Оренбургской области зафиксировали спад воды - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области зафиксировали спад воды
В 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбургской области зафиксирован спад воды. Об этом сообщило правительство региона. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T08:49+0300
2024-04-10T09:13+0300
происшествия
оренбургская область
наводнение
чс
паводок
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УФА, 10 апр – ПРАЙМ. В 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбургской области зафиксирован спад воды. Об этом сообщило правительство региона. "За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду", — сказано в сообщении. Согласно данным властей, на утро 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ затоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков.Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что уровень реки Урал в частично затопленном городе упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, подтоплено 6793 жилых дома, при этом 136 жилых домов освободились от воды.Мэр также сообщил, что было эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок, в 15 ПВР разместили 1376 человек, в том числе 228 детей. По его словам, свободных мест достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства, добавил мэр. Кроме того, он рассказал, что сброс воды в Ириклинском водохранилище сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.9 апреля около 19 часов вечера по местному времени, 17 часов по московскому, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал жителям, что в городе могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал горожан не терять время и вывезти из домов детей, пожилых людей и инвалидов. Накануне Салмин объявлял, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.
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оренбургская область, наводнение, чс, паводок
Происшествия, Оренбургская область, наводнение, ЧС, паводок
08:49 10.04.2024 (обновлено: 09:13 10.04.2024)
 
В Оренбургской области зафиксировали спад воды

Правительство Оренбургской области: спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах региона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
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УФА, 10 апр – ПРАЙМ. В 14 населенных пунктах шести муниципалитетов Оренбургской области зафиксирован спад воды. Об этом сообщило правительство региона.
"За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка. Отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду", — сказано в сообщении.
Согласно данным властей, на утро 10 апреля на территории 23 муниципальных образований в 79 населенных пунктах и 36 СНТ затоплены 12 817 жилых домов, 14 969 приусадебных участков.
Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что уровень реки Урал в частично затопленном городе упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, подтоплено 6793 жилых дома, при этом 136 жилых домов освободились от воды.
Мэр также сообщил, что было эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок, в 15 ПВР разместили 1376 человек, в том числе 228 детей. По его словам, свободных мест достаточно.
В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства, добавил мэр. Кроме того, он рассказал, что сброс воды в Ириклинском водохранилище сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду.
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В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
9 апреля около 19 часов вечера по местному времени, 17 часов по московскому, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал жителям, что в городе могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал горожан не терять время и вывезти из домов детей, пожилых людей и инвалидов. Накануне Салмин объявлял, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.
 
ПроисшествияОренбургская областьнаводнениеЧСпаводок
 
 
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