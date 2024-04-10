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В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков
В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков
Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об исключении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Об этом | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:13+0300
2024-04-10T11:13+0300
экономика
ес
петр авен
михаил фридман
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ЛЮКСЕМБУРГ, 10 апр - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об исключении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из здания Суда ЕС в Люксембурге. Вынесенные ранее соответствующие постановления Совета ЕС "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", заявил председатель суда, зачитывавший решение. Вместе с тем суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы Авена и Фридмана, связанные с рассмотрением данного дела. Иски Авена и Фридмана против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть оспорены.
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ес, петр авен, михаил фридман
Экономика, ЕС, Петр Авен, Михаил Фридман
11:13 10.04.2024
 
В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков

РИА Новости: суд ЕС постановил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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ЛЮКСЕМБУРГ, 10 апр - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об исключении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из здания Суда ЕС в Люксембурге.
Вынесенные ранее соответствующие постановления Совета ЕС "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", заявил председатель суда, зачитывавший решение. Вместе с тем суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы Авена и Фридмана, связанные с рассмотрением данного дела.
Иски Авена и Фридмана против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть оспорены.
 
ЭкономикаЕСПетр АвенМихаил Фридман
 
 
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