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В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков

В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков

Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об исключении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Об этом | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:13+0300

2024-04-10T11:13+0300

2024-04-10T11:13+0300

экономика

ес

петр авен

михаил фридман

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ЛЮКСЕМБУРГ, 10 апр - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об исключении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из здания Суда ЕС в Люксембурге. Вынесенные ранее соответствующие постановления Совета ЕС "отменяются в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц", заявил председатель суда, зачитывавший решение. Вместе с тем суд обязал Совет ЕС оплатить собственные издержки и расходы Авена и Фридмана, связанные с рассмотрением данного дела. Иски Авена и Фридмана против Совета ЕС были рассмотрены в суде первой инстанции и могут быть оспорены.

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ес, петр авен, михаил фридман