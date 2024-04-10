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В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя
В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя - 10.04.2024, ПРАЙМ
В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя
Глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что инициатива о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя сложная, необходимо будет... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:44+0300
2024-04-10T11:44+0300
2024-04-10T11:44+0300
экономика
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что инициатива о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя сложная, необходимо будет проводить консультации с Минфином. "Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования. В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта", - сказал он на заседании рабочей группы. На заседании рабочей группы при комитете ГД по спорту прошло обсуждение инициативы о введении с 2026 года целевых отчислений от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий. Обсуждалось, что сумму субсидий будет каждый год утверждать правительство РФ в процентном соотношении от суммы акциза, который платится в соответствии с налоговым законодательством. На заседании отмечалось, что целевые отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, в том числе на строительство и эксплуатацию объектов спорта.
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госдума, финансирование
Экономика, Госдума, финансирование
В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя
Свищев: ГД и Минфин обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что инициатива о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя сложная, необходимо будет проводить консультации с Минфином.
"Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования. В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта", - сказал он на заседании рабочей группы.
На заседании рабочей группы при комитете ГД по спорту прошло обсуждение инициативы о введении с 2026 года целевых отчислений от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий. Обсуждалось, что сумму субсидий будет каждый год утверждать правительство РФ в процентном соотношении от суммы акциза, который платится в соответствии с налоговым законодательством. На заседании отмечалось, что целевые отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, в том числе на строительство и эксплуатацию объектов спорта.
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