https://1prime.ru/20240410/sport-847257784.html

В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя

В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя - 10.04.2024, ПРАЙМ

В ГД обсудят проект о поддержке спорта за счет доходов от табака и алкоголя

Глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что инициатива о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя сложная, необходимо будет... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:44+0300

2024-04-10T11:44+0300

2024-04-10T11:44+0300

экономика

госдума

финансирование

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Глава комитета ГД по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что инициатива о финансировании спорта за счет доходов от табака и алкоголя сложная, необходимо будет проводить консультации с Минфином. "Вопрос очень важный. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы найти оптимальное решение в нынешнее непростое время, которое позволило бы получить для спортивной отрасли дополнительный источник финансирования. В этой связи нам необходимо очень плотно отработать этот вопрос с Минфином, прежде чем выходить на внесение законопроекта", - сказал он на заседании рабочей группы. На заседании рабочей группы при комитете ГД по спорту прошло обсуждение инициативы о введении с 2026 года целевых отчислений от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий. Обсуждалось, что сумму субсидий будет каждый год утверждать правительство РФ в процентном соотношении от суммы акциза, который платится в соответствии с налоговым законодательством. На заседании отмечалось, что целевые отчисления могут быть направлены на финансирование массового спорта, детско-юношеского спорта, в том числе на строительство и эксплуатацию объектов спорта.

https://1prime.ru/20240409/tabak-847230036.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, финансирование