https://1prime.ru/20240410/spros-847284400.html

Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов - 10.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T23:46+0300

2024-04-10T23:46+0300

2024-04-10T23:46+0300

вооружения

атака дронов

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.Предприятия нефтегазовой отрасли, промышленные и горнодобывающие занимают около трети всех тендеров на данные технологии.Издание отметило, что в 2023 году российское правительство потратило около 1,7 миллиарда рублей ($18,4 млн) на средства радиоэлектронной борьбы.По информации источника Bloomberg, самая большая стоимость, которую отдали за гарантию безопасности от беспилотников, составила 45 млн рублей ($0,5 млн). Около 36 процентов предприятий тратят более миллиона рублей на такие покупки.Экономист Bloomberg Алекс Исаков предположил, что России удастся защитить свои критические важные объекты.Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html

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атака дронов