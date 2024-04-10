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Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов - 10.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов
Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T23:46+0300
2024-04-10T23:46+0300
2024-04-10T23:46+0300
вооружения
атака дронов
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.Предприятия нефтегазовой отрасли, промышленные и горнодобывающие занимают около трети всех тендеров на данные технологии.Издание отметило, что в 2023 году российское правительство потратило около 1,7 миллиарда рублей ($18,4 млн) на средства радиоэлектронной борьбы.По информации источника Bloomberg, самая большая стоимость, которую отдали за гарантию безопасности от беспилотников, составила 45 млн рублей ($0,5 млн). Около 36 процентов предприятий тратят более миллиона рублей на такие покупки.Экономист Bloomberg Алекс Исаков предположил, что России удастся защитить свои критические важные объекты.Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html
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атака дронов
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов
Bloomberg: в России кратно вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg
со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.
Предприятия нефтегазовой отрасли, промышленные и горнодобывающие занимают около трети всех тендеров на данные технологии.
Издание отметило, что в 2023 году российское правительство потратило около 1,7 миллиарда рублей ($18,4 млн) на средства радиоэлектронной борьбы.
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По информации источника Bloomberg, самая большая стоимость, которую отдали за гарантию безопасности от беспилотников, составила 45 млн рублей ($0,5 млн). Около 36 процентов предприятий тратят более миллиона рублей на такие покупки.
Экономист Bloomberg
Алекс Исаков предположил, что России удастся защитить свои критические важные объекты.
Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.