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Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов - 10.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов
Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T23:46+0300
2024-04-10T23:46+0300
вооружения
атака дронов
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.Предприятия нефтегазовой отрасли, промышленные и горнодобывающие занимают около трети всех тендеров на данные технологии.Издание отметило, что в 2023 году российское правительство потратило около 1,7 миллиарда рублей ($18,4 млн) на средства радиоэлектронной борьбы.По информации источника Bloomberg, самая большая стоимость, которую отдали за гарантию безопасности от беспилотников, составила 45 млн рублей ($0,5 млн). Около 36 процентов предприятий тратят более миллиона рублей на такие покупки.Экономист Bloomberg Алекс Исаков предположил, что России удастся защитить свои критические важные объекты.Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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атака дронов
Вооружения, атака дронов
23:46 10.04.2024
 
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Bloomberg: в России кратно вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва стала тратить в четыре раза больше на защиту от атак беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.
Предприятия нефтегазовой отрасли, промышленные и горнодобывающие занимают около трети всех тендеров на данные технологии.
Издание отметило, что в 2023 году российское правительство потратило около 1,7 миллиарда рублей ($18,4 млн) на средства радиоэлектронной борьбы.
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По информации источника Bloomberg, самая большая стоимость, которую отдали за гарантию безопасности от беспилотников, составила 45 млн рублей ($0,5 млн). Около 36 процентов предприятий тратят более миллиона рублей на такие покупки.
Экономист Bloomberg Алекс Исаков предположил, что России удастся защитить свои критические важные объекты.
Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
 
Вооруженияатака дронов
 
 
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