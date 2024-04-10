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"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива
"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива
США столкнется с проблемами при конфискации российских активов и передаче их Украине, такое решение оставит страну без ценнейшего рычага давления - доллара. Об... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T10:33+0300
2024-04-10T10:33+0300
экономика
замороженные российские активы
сша
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США столкнется с проблемами при конфискации российских активов и передаче их Украине, такое решение оставит страну без ценнейшего рычага давления - доллара. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Кристофер Колдуэлл.Ранее председатель палаты представителе США Майк Джонсон заявлял, что может позволить президенту Джо Байдену изъять заблокированные на Западе активы России. По словам обозревателя, с политической точки зрения, захват российских средств выгоден. Однако, отмечает он, это плохая идея.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны (не только Россия) увидят в этом грабеж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты", - поясняет Колдуэлл.Обозреватель отмечает, что доллар является ценнейшим активом Вашингтона, так как предоставляет рычаги контроля над мировой экономикой и позволяет иметь немыслимый по размерам государственный долг. "Сохраним ли мы преимущества резервной валюты или нет, зависит от нашего поведения: будем ли мы авторитетным и нейтральным хранителем чужих активов или нет. И если мы начнем присваивать себе чужие деньги, ситуация может измениться", - подчеркивает он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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замороженные российские активы, сша
Экономика, замороженные российские активы, США
10:33 10.04.2024
 
"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива

NYT: конфискация замороженных российских активов ударит по статусу доллара

© Unsplash/Kevin McMahonВид на центральный парк Нью-Йорка, США
Вид на центральный парк Нью-Йорка, США
© Unsplash/Kevin McMahon
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. США столкнется с проблемами при конфискации российских активов и передаче их Украине, такое решение оставит страну без ценнейшего рычага давления - доллара. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Кристофер Колдуэлл.
Ранее председатель палаты представителе США Майк Джонсон заявлял, что может позволить президенту Джо Байдену изъять заблокированные на Западе активы России. По словам обозревателя, с политической точки зрения, захват российских средств выгоден. Однако, отмечает он, это плохая идея.
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"Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны (не только Россия) увидят в этом грабеж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты", - поясняет Колдуэлл.
Обозреватель отмечает, что доллар является ценнейшим активом Вашингтона, так как предоставляет рычаги контроля над мировой экономикой и позволяет иметь немыслимый по размерам государственный долг.
"Сохраним ли мы преимущества резервной валюты или нет, зависит от нашего поведения: будем ли мы авторитетным и нейтральным хранителем чужих активов или нет. И если мы начнем присваивать себе чужие деньги, ситуация может измениться", - подчеркивает он.
Полный текст читайте на ИноСМИ
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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Экономиказамороженные российские активыСША
 
 
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