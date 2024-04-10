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Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам
Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам
Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:28+0300
2024-04-10T12:40+0300
банк россии
банковский вклад
страхование вкладов
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.
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банковский вклад, страхование вкладов
Банк России, банковский вклад, страхование вкладов
12:28 10.04.2024 (обновлено: 12:40 10.04.2024)
 
Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам

Набиуллина: ЦБ предлагает повысить страховку по долгосрочным от трех лет до 2 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.
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Банк Россиибанковский вкладстрахование вкладов
 
 
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