https://1prime.ru/20240410/strakhovka-847260217.html

Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам

Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам

Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:28+0300

2024-04-10T12:28+0300

2024-04-10T12:40+0300

банк россии

банковский вклад

страхование вкладов

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Банк России предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 миллионов рублей с нынешних 1,4 миллиона, а по безотзывным сертификатам - до 2,8 миллиона рублей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия", - сказала она, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."В части длинных денег вкладчиков увеличить лимит страхового возмещения с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей, а если вклад оформлен долгосрочным безотзывным сертификатом - до 2,8 миллиона рублей, как об этом сказал президент в своем послании Федеральному собранию", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240410/ipoteka-847261005.html

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банковский вклад, страхование вкладов