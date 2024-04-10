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Адвокаты назвали ошибкой внесение Фридмана и Авена в санкционные списки
Адвокаты назвали ошибкой внесение Фридмана и Авена в санкционные списки - 10.04.2024, ПРАЙМ
Адвокаты назвали ошибкой внесение Фридмана и Авена в санкционные списки
Адвокаты предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана заявили, что включение их клиентов в санкционные списки было ошибкой, и они надеются, что сегодняшнее... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:57+0300
2024-04-10T12:57+0300
2024-04-10T12:57+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Адвокаты предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана заявили, что включение их клиентов в санкционные списки было ошибкой, и они надеются, что сегодняшнее решение Суда ЕС станет важным сигналом и будет услышано в Евросоюзе."Сегодняшнее решение имеет огромное значение. Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были абсолютно беспочвенны", - сказано в заявлении адвокатов, которое оказалось в распоряжении агентства РИА Новости.Кроме того, введение санкций против российских предпринимателей было контрпродуктивной ошибкой, заключили адвокаты.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские бизнесмены имеют право оспаривать санкции и успешно его реализуют."Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - отметил пресс-секретарь президента России.Ранее Генеральный суд ЕС решил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков.
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Михаил Фридман, Петр Авен, Новости
Адвокаты назвали ошибкой внесение Фридмана и Авена в санкционные списки
Адвокаты: санкции против Фридмана и Авена были ошибкой, ЕС должен это услышать
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Адвокаты предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана заявили, что включение их клиентов в санкционные списки было ошибкой, и они надеются, что сегодняшнее решение Суда ЕС станет важным сигналом и будет услышано в Евросоюзе.
"Сегодняшнее решение имеет огромное значение. Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были абсолютно беспочвенны", - сказано в заявлении адвокатов, которое оказалось в распоряжении агентства РИА Новости.
Кроме того, введение санкций против российских предпринимателей было контрпродуктивной ошибкой, заключили адвокаты.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские бизнесмены имеют право оспаривать санкции и успешно его реализуют.
"Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее Генеральный суд ЕС решил исключить Авена и Фридмана из санкционных списков.
В Евросоюзе исключили Авена и Фридмана из санкционных списков