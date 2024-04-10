https://1prime.ru/20240410/taurus-847271319.html
"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus
"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus
Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять киевскому режиму ракеты Taurus вызвал сильное негодование у Владимира Зеленского, пишет Politico. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:33+0300
2024-04-10T15:33+0300
2024-04-10T15:33+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять киевскому режиму ракеты Taurus вызвал сильное негодование у Владимира Зеленского, пишет Politico."Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии", — цитирует Зеленского медиахолдинг Axel Springer.Украинский политик не видит смысла считать Taurus инструментом сдерживания ядерного конфликта, так как, по его мнению, от ядерного удара не спасет ничего.Шольц многократно выступал против передачи ВСУ Taurus, вопреки противоположному мнению оппозиции и некоторых членов правящей коалиции. Применение этих ракет требует участия немецких военных.В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что часто сталкивается с "раздражением" Берлина, когда дело касается поставок Taurus.Президент Владимир Путин заявлял, что западные ракеты не меняют ситуацию фронте.
https://1prime.ru/20240410/germany-847261517.html
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taurus, фрг, поставки вооружений
Вооружения, TAURUS, ФРГ, поставки вооружений
"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus
Politico: Зеленский обрушился на Шольца с критикой за отказ поставлять Taurus
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять киевскому режиму ракеты Taurus вызвал сильное негодование у Владимира Зеленского, пишет Politico
.
"Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии", — цитирует Зеленского медиахолдинг Axel Springer.
Украинский политик не видит смысла считать Taurus инструментом сдерживания ядерного конфликта, так как, по его мнению, от ядерного удара не спасет ничего.
FT: промышленность ФРГ вряд ли достигнет уровня до конфликта на Украине
Шольц многократно выступал против передачи ВСУ Taurus, вопреки противоположному мнению оппозиции и некоторых членов правящей коалиции. Применение этих ракет требует участия немецких военных.
В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что часто сталкивается с "раздражением" Берлина, когда дело касается поставок Taurus.
Президент Владимир Путин заявлял, что западные ракеты не меняют ситуацию фронте.