https://1prime.ru/20240410/taurus-847271319.html

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus

Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять киевскому режиму ракеты Taurus вызвал сильное негодование у Владимира Зеленского, пишет Politico. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:33+0300

2024-04-10T15:33+0300

2024-04-10T15:33+0300

вооружения

taurus

фрг

поставки вооружений

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять киевскому режиму ракеты Taurus вызвал сильное негодование у Владимира Зеленского, пишет Politico."Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии", — цитирует Зеленского медиахолдинг Axel Springer.Украинский политик не видит смысла считать Taurus инструментом сдерживания ядерного конфликта, так как, по его мнению, от ядерного удара не спасет ничего.Шольц многократно выступал против передачи ВСУ Taurus, вопреки противоположному мнению оппозиции и некоторых членов правящей коалиции. Применение этих ракет требует участия немецких военных.В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что часто сталкивается с "раздражением" Берлина, когда дело касается поставок Taurus.Президент Владимир Путин заявлял, что западные ракеты не меняют ситуацию фронте.

https://1prime.ru/20240410/germany-847261517.html

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taurus, фрг, поставки вооружений