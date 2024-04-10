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Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок
Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок - 10.04.2024, ПРАЙМ
Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:45+0300
2024-04-10T15:45+0300
2024-04-10T15:54+0300
энергетика
россия
александр новак
топливо
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги", - сказано в сообщении.Кроме того, замглавы правительства призвал активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.
https://1prime.ru/20240410/benzin-847250705.html
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россия, александр новак, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, топливо
Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок
Новак поручил компаниям нарастить поставки топлива на рынок РФ и загрузку мощностей НПЗ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин.
Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей.
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги", - сказано в сообщении.
Кроме того, замглавы правительства призвал активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.
Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.
Индия нарастила потребление бензина