https://1prime.ru/20240410/toplivo-847272728.html

Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок

Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок - 10.04.2024, ПРАЙМ

Новак поручил нарастить поставки топлива на российский рынок

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:45+0300

2024-04-10T15:45+0300

2024-04-10T15:54+0300

энергетика

россия

александр новак

топливо

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги", - сказано в сообщении.Кроме того, замглавы правительства призвал активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.

https://1prime.ru/20240410/benzin-847250705.html

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россия, александр новак, топливо