https://1prime.ru/20240410/traty-847284258.html

"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь

"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь

Должностные лица Украины покупают себе недвижимость за границей на средства, которые им присылает Запад, предположил американский сенатор от штата Алабама Томми | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T22:56+0300

2024-04-10T22:56+0300

2024-04-10T22:56+0300

коррупция на украине

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Должностные лица Украины покупают себе недвижимость за границей на средства, которые им присылает Запад, предположил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл."Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве, – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране", – цитирует Табервилла РИА Новости.В интервью сайту Newsmax он также подчеркнул, что НАТО не стоит принимать Украину в свои ряды, так как это может повлечь за собой "глобальные катастрофические последствия".Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

https://1prime.ru/20240410/arest-847279770.html

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коррупция на украине