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"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь
"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь
Должностные лица Украины покупают себе недвижимость за границей на средства, которые им присылает Запад, предположил американский сенатор от штата Алабама Томми | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T22:56+0300
2024-04-10T22:56+0300
2024-04-10T22:56+0300
коррупция на украине
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Должностные лица Украины покупают себе недвижимость за границей на средства, которые им присылает Запад, предположил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл."Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве, – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране", – цитирует Табервилла РИА Новости.В интервью сайту Newsmax он также подчеркнул, что НАТО не стоит принимать Украину в свои ряды, так как это может повлечь за собой "глобальные катастрофические последствия".Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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коррупция на украине
"Некуда их больше девать". В сенате США рассказали, куда Киев тратит помощь
Сенатор Табервилл: украинские чиновники на деньги США скупают дома на побережьях
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Должностные лица Украины покупают себе недвижимость за границей на средства, которые им присылает Запад, предположил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл.
"Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве, – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране", – цитирует
Табервилла РИА Новости.
В интервью сайту Newsmax он также подчеркнул
, что НАТО не стоит принимать Украину в свои ряды, так как это может повлечь за собой "глобальные катастрофические последствия".
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Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.