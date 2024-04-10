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ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам

ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам - 10.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам

Банк России в ближайшее время представит детальные предложения по безотзывным сберегательным сертификатам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина,... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:29+0300

2024-04-10T13:29+0300

2024-04-10T13:50+0300

банк россии

сертификат

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время представит детальные предложения по безотзывным сберегательным сертификатам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Что касается темы сберегательных сертификатов, мы в ближайшее время представим свои детальные предложения по этим инструментам, и они будут касаться не только повышения страховой суммы, как я уже говорила, и снижения размеров страховых отчислений в АСВ по такого рода инструментам и вкладам", - сказала она."Рассчитываем, что сберегательные сертификаты будут привлекательным инструментом, и готовы участвовать в разработке законопроекта. Это важнейшая часть нашей работы по формированию долгосрочных сбережений граждан", - добавила она.

https://1prime.ru/20240401/bersertifikaty-846924625.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сертификат, эльвира набиуллина