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ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам
ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам
Банк России в ближайшее время представит детальные предложения по безотзывным сберегательным сертификатам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:29+0300
2024-04-10T13:29+0300
2024-04-10T13:50+0300
банк россии
сертификат
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время представит детальные предложения по безотзывным сберегательным сертификатам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Что касается темы сберегательных сертификатов, мы в ближайшее время представим свои детальные предложения по этим инструментам, и они будут касаться не только повышения страховой суммы, как я уже говорила, и снижения размеров страховых отчислений в АСВ по такого рода инструментам и вкладам", - сказала она."Рассчитываем, что сберегательные сертификаты будут привлекательным инструментом, и готовы участвовать в разработке законопроекта. Это важнейшая часть нашей работы по формированию долгосрочных сбережений граждан", - добавила она.
https://1prime.ru/20240401/bersertifikaty-846924625.html
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сертификат, эльвира набиуллина
Банк России, сертификат, Эльвира Набиуллина
ЦБ скоро представит предложения по безотзывным сберегательным сертификатам
ЦБ в ближайшее время представит детальные предложения по сберегательным сертификатам
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время представит детальные предложения по безотзывным сберегательным сертификатам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Что касается темы сберегательных сертификатов, мы в ближайшее время представим свои детальные предложения по этим инструментам, и они будут касаться не только повышения страховой суммы, как я уже говорила, и снижения размеров страховых отчислений в АСВ по такого рода инструментам и вкладам", - сказала она.
"Рассчитываем, что сберегательные сертификаты будут привлекательным инструментом, и готовы участвовать в разработке законопроекта. Это важнейшая часть нашей работы по формированию долгосрочных сбережений граждан", - добавила она.
Путин поручил создать безотзывные сберегательные сертификаты со страховкой