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Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах

Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах - 10.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах

ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T12:43+0300

банк россии

цифровая валюта

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.

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цифровая валюта, эльвира набиуллина