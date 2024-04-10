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Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах
Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах
ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:33+0300
2024-04-10T12:33+0300
2024-04-10T12:43+0300
банк россии
цифровая валюта
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.
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цифровая валюта, эльвира набиуллина
Банк России, цифровая валюта, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ рассказала о трансграничных операциях в цифровых валютах
ЦБ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.